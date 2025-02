A- A+

O Galo Gigante, da Ponte Duarte Coelho, chega ao Carnaval 2025 com mais uma novidade. A escultura ficará de pé até o domingo pós-Carnaval (9), pela primeira vez na história do Carnaval do Recife.

Com a identidade de Galo Cidadão Ecológico, a alegoria pensada para o Carnaval 2025 terá cinco metros a mais que nos anos anteriores, será 100% reciclável e trará referências a personagens do Carnaval do Recife, como a La Ursa, e a conscientização para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, a principal novidade é que, este ano, o Galo Gigante ficará de pé até o domingo (9) após o Carnaval, por conta do feriado estadual da Data Magna de Pernambuco.

"Temos um feriado na quinta-feira (6), que vai causar muita movimentação na cidade, os turistas devem ficar mais tempo... Por isso, as pessoas poderão ir, após o Carnaval, até lá. Olhar o galo, tirar uma foto. Então, pensando nisso, das pessoas poderem se programar para ir, no fim de semana seguinte, ver o galo, tomamos essa decisão", afirmou a secretária.

O visual da escultura foi apresentado na manhã desta segunda-feira (17), no Ateliê Arte Plenna Multicultural, no bairro do Rosarinho, ba Zona Norte do Recife.

As partes da alegoria, que já estão em processo de montagem, serão apresentadas na próxima quarta-feira (19), quando, ainda segundo Megale, devem começar a ser transportadas para a ponte. A escultura subirá por volta das 14h da quarta-feira (26).

É com a subida do Galo Gigante que os foliões encerrarão o ciclo de prévias e saudarão o Carnaval 2025, que começará oficialmente já no dia seguinte, 27 de fevereiro.

