carnaval Carnaval 2025: Pela segunda vez no Galo, Michel Teló se diz impressionado com energia: "Incrível" Artista se disse feliz de poder estar de volta e que só tem a agradecer pelo convite

O cantor Michel Teló marca presença, pela segunda vez, no Galo da Madrugada, neste sábado (1º). Em entrevista à Folha de Pernambuco no camarote oficial, ele fez somente elogios ao Carnaval do Recife.

“Isso aqui é maravilhoso. Não dá para explicar muito, a energia é tão incrível”, comentou o artista.

Teló se disse feliz de poder estar de volta e que só tem a agradecer pelo convite e também pela festa na Capital pernambucana.

"A vibração é tão boa, a alegria, é muito especial. É meu segundo ano, estou feliz em poder voltar, está sendo especial para mim. Tenho que agradecer à turma por esse carnaval tão diverso, tão feliz, com mistura de ritmos", disse.

Abertura

O 46º desfile do Galo da Madrugada iniciou às 9h. Como já é tradição, fogos anunciaram a abertura do evento, que reúne milhões de foliões pelas ruas do Centro do Recife.

O percurso do desfile tem 6,3 quilômetros de extensão. Serão 30 trios elétricos que vão percorrer vias da área central da Cidade, a partir do Forte das Cinco Pontas, passando pela rua Imperial, avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, avenida Dantas Barreto, avenida Guararapes e rua do Sol. A dispersão acontece na Praça da República e rua do Imperador.

Para a festa, são aguardadas 2,5 milhões de pessoas, que vão cair no passo, ao som de 100 artistas locais e nacionais.



