Carnaval 2025: Central de Perdidos e Achados de Olinda abre nesta sexta (14); saiba local e horários

Começa a funcionar nesta sexta-feira (14) a Central de Perdidos e Achados do Carnaval 2025 em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O espaço ajudará foliões a recuperar documentos e objetos perdidos durante os festejos na cidade-patrimônio.

O atendimento na central, localizada na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, na avenida Santos Dumont, nº 177, Lado B, no Varadouro, será feito nos seguintes horários:

- de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- e aos sábados e domingos, das 8h às 22h.

A partir de 27 de fevereiro, quinta-feira anterior ao Sábado de Zé Pereira e dia da abertura oficial da Folia de Momo na cidade, a Central de Perdidos e Achados funcionará 24 horas por dia até a Quarta-Feira de Cinzas (5 de março).

"Esse horário ampliado visa oferecer maior suporte aos foliões que perderem ou encontrarem documentos e objetos durante a festividade", afirma a Prefeitura de Olinda.

Depois do período oficial do Carnaval, o atendimento voltará a ser feito no horário regular: 8h às 17h.

Orientações

De acordo com a prefeitura, quem perder ou encontrar documentos ou objetos poderá entregá-los ou buscá-los na Central de Perdidos e Achados.

Além disso, também será possível registrar Boletins de Ocorrência virtuais pelo site da Secretaria de Defesa Social (SDS), sem a necessidade de ir até uma delegacia.

