Carnaval 2025: confira a programação do Pernambuco Meu País e dos polos do interior

Além dos tradicionais blocos e palcos de Olinda e Recife, o Carnaval 2025 do Estado terá a estreia “Pernambuco Meu País”. O festival, que em 2024 percorreu os municípios de Caruaru, Buíque, Bezerros, Gravatá, Arcoverde, Triunfo e Taquaritinga do Norte, chega agora às duas principais cidades pernambucanas, com diversos shows até a Quarta-feira de Cinzas.

Entre as principais atrações estão Almir Rouche, Lia de Itamaracá, Nonô Germano, Nena Queiroga, João Gomes, Lenine, Duda Beat, Elba Ramalho, Raphaela Santos, Priscila Senna e Alceu Valença. No Recife, a estrutura fica no Jardim do Cais do Sertão, próxima do Marco Zero. Em Olinda, o espaço será montado na Praça do Carmo.

Ao todo, 90% da grade de programação é composta por artistas pernambucanos. Além dos shows, o público poderá acompanhar o cortejo Brincantes de Pernambuco, com 60 atrações, entre bonecos gigantes, papangus, afoxés, bois, caboclinhos, maracatus, ursos, caiporas, caretas, blocos carnavalescos de frevo e grupos percussivos.

“O Pernambuco Meu País chega ao Carnaval com foco na cultura popular. A programação veio para somar, trazendo mais opções de diversão para os pernambucanos e os turistas que vêm passar a Folia de Momo no nosso Estado e, claro, ampliando a visibilidade dos nossos artistas, grupos e manifestações culturais”, explicou a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula.

Interior

Não é só na Região Metropolitana do Recife (RMR) que o Carnaval toma conta das ruas. Do Agreste ao Sertão, os pernambucanos podem acompanhar diversas atrações que marcam a festa multicultural do Estado.

Concentrando o terceiro maior centro carnavalesco do estado, Bezerros, a “Terra do Papangu”, terá o tema “Ritmos que unem gerações e tradição”, com seis polos distribuídos pelas principais ruas da cidade. Artistas como Almir Rouche, Elba Ramalho, Lady Falcão, Geraldinho Lins, Lenine e Spok Frevo, Maestro Forró, Marrom Brasileiro, Dilsinho, Nação Zumbi e Xandy Avião marcam presença.

Também no Agreste pernambucano, Pesqueira é conhecida pela tradição dos Caiporas, que são pessoas que saem às ruas fantasiadas durante o período carnavalesco, com máscaras de estopa que cobrem toda a cabeça e parte do corpo. Já no Sertão do Estado, Triunfo terá diversas atrações musicais nos quatro dias de festa, além do tradicional “Desfile dos Caretas”, com cortejo de figuras com roupas extravagantes e brilhantes pelas ruas do município, sempre com um chicote nas mãos.

Em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, o destaque é o “Encontro dos Bichos”, desfiles de carros alegóricos de blocos, troças e clubes carnavalescos com animais como principais símbolos. Também na Região, mas em Nazaré da Mata, o principal atrativo é o Encontro de Maracatus Rurais.

Programação de Carnaval

Pernambuco Meu País no Carnaval 2025

Recife

Local: Jardim do Museu Cais do Sertão

28/02 (Sexta-feira)

15h - Mestre Galo Preto

16h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h - Nailson Vieira e Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata (participação)

18h - Grêmio Recreativo Escola de Samba d’Breck e Gabi do Carmo (participação

01/03 (Sábado)

15h - Mãe Beth de Oxum - Coco de Umbigada

16h - Orquestra Iorubás de Pernambuco

17h - Orquestra de Frevo Zezé Corrêa com participação de Laís Senna

18h - Maciel Salú com participação de Mano de Baé

02/03 (Domingo)

15h - Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro

16h - Maracatu Nação Pernambuco com participação de Charles Theone

17h - Sambadeiras com participação de Natascha Falcão

18h - Mestre Ambrósio

03/03 (Segunda-feira)

15h - Orquestra 100% Mulher

16h - Afoxé Ogbon Obá

17h - Grupo Bongar

18h - Karynna Spinelli e Helena Cristina (participação)

04/03 (Terça-feira)

15h - Mestre João Limoeiro

16h - Juninho do Coco

17h - Larissa Lisboa

18h30 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com as participações de: Ed Carlos, Gabi da Pele Preta e Ylana Queiroga

Bezerros

Local: Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo)

01/03 (Sábado)

19h - Orquestra Centenária Cônego Alexandre Cavalcanti + Grupo Cultural Folcpopular

21h - Xandy Avião

23h - Tayara Andreza (partic.)

02/03 (Domingo)

10h - Henrique Barbosa

12h - Almir Rouche

14h - André Rio

16h - Elba Ramalho

18h - Lady Falcão

20h - Geraldinho Lins

22h - Lenine e Spok Frevo

03/03 (Segunda-feira)

10h - Maestro Forró

12h - André Marreta

14h - Revelação

16h - Marrom Brasileiro

18h - Morganna Bernardo

20h - Ciel Santos

22h - Dilsinho

04/03 (Terça-feira)

10h - Higor Henrique

12h - Gerlane Lopes

14h - Nação Zumbi

16h - Marcão Noventta

18h - Felipe Amorim

20h - Clara Sobral

22h - Maria Clara (partic.)

Pesqueira

27/02 (Quinta-feira)

*Trio e Banda Asas da América

28/02 (Sexta-feira)

*Marcynho Sensação

*André Marreta (Arrastão da Juventude) - Trio

01/03 (sábado)

*Fael

*Flor de Mandacaru

02/03 (domingo)

*Wallas Arraes

*Edson Gomes

03/03 (Segunda-feira)

*Lipe Lucena

*Trio da Hanna

04/03 (Terça-feira)

*Elvis

*Sorriso Maroto

*Márcio Dhuka

*Horários não divulgados

Triunfo

01/03 (Sábado)

20h – Bloco Zé Pereira & Vitalina

21h – Grupo Intimidade

22h30 – Grupo Meu & Seu

00h – Bloco “O Cariri”

02/03 (Domingo)

16h – Orquestra Edição Extra

18h – Priscila Senna

20h – Padu Frajola

22h – Alysson

03/03 (Segunda-feira)

16h – Desfile dos Caretas em direção ao Pátio de Eventos

17h – Encontro dos Caretas no Pátio de Eventos Maestro Madureira

18h – Orquestra de Frevos Isaías Lima

20h – Beto Hortiz

22h – Jéssica Caitano

04/03 (Terça-feira)

16h – Banda Reviver

17h30 – Guilherme Ferri

19h30 – Fulô de Mandacaru

21h30 – Cezinha Badallê

23h – Projeto Tonhão

