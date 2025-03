Pernambuco teve o Carnaval mais seguro desde 2004, diz Secretaria de Defesa Social

A- A+

O Carnaval 2025 em Pernambuco foi o mais seguro dos últimos 22 anos, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (6), pela Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE).

Durante o período festivo, entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março, a pasta registrou uma queda de 15% no número de mortes violentas intencionais (MVI), passando de 67 casos em 2024 para 57 neste ano.

Além disso, segundo a SDS-PE, houve redução nos índices de roubos, furtos e violência contra a mulher, consolidando os efeitos das medidas adotadas para reforçar a segurança nos polos de folia.

Carnaval de 2025 foi o mais seguro em 21 anos

Com a redução registrada neste ano, Pernambuco alcança o menor número de mortes violentas no Carnaval desde 2004. Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, os números refletem um planejamento iniciado logo após a festa do ano passado.

“Na Quarta-feira de Cinzas de 2024, realizamos uma reunião para avaliar o que poderia ser melhorado e aplicamos isso neste ano. O planejamento foi aprofundado logo após o Réveillon, com dezenas de reuniões com prefeituras e entidades organizadoras de blocos. Também houve um investimento de R$ 12,2 milhões para reforçar a segurança durante as prévias, o Carnaval e o período pós-folia”, afirmou o secretário.

Ainda de acordo com o gestor da SDS-PE, o aumento no efetivo policial também contribuiu para o resultado positivo. Em 2024, 67.842 agentes atuaram na segurança do estado durante o Carnaval. Este ano, o número subiu para 68.327.

Esse reforço, segundo a secretaria, foi fundamental para a queda de 5,4% nos registros de roubos nos focos de folia, que passaram de 168 para 159 casos. Já os furtos tiveram uma redução ainda mais expressiva, com queda de 15,5% – de 1.479 ocorrências em 2024 para 1.250 em 2025.

“Pontos de controle no acesso aos polos da folia, em Pernambuco, foram instalados pela primeira vez neste ano. Isso nos ajudou a apreender várias armas brancas e drogas, além de coibir agressões”, ressaltou Alessandro.

Tecnologia e videomonitoramento

A tecnologia também teve um papel fundamental na segurança do Carnaval 2025. As 12 câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial, integradas ao banco de imagens do Sistema Nacional de Mandados de Prisão, (das 2 mil contratadas pelo Governo do Estado) que foram instaladas até o início do Carnaval, auxiliaram na captura de cinco suspeitos – dois homicidas e três traficantes.

“Esse é um recurso muito importante que pretendemos ampliar nos próximos anos”, destacou o secretário.

Além das prisões feitas por meio do reconhecimento facial, a Polícia Militar realizou 255 conduções a delegacias durante a folia. Outro destaque do balanço foi a redução de 27% nos casos de violência contra a mulher. Em 2024, foram registrados 677 casos durante o Carnaval, enquanto em 2025 esse número caiu para 496.

Segundo a SDS-PE, a atuação integrada das forças de segurança foi essencial para garantir que Pernambuco vivesse um Carnaval mais tranquilo e seguro, consolidando um modelo de operação que deve ser mantido nos próximos anos.

Confira os dados do histórico de mortes violentas em Pernambuco durante o Carnaval divulgado pela SDS-PE:

• 2004 – 80 casos

• 2005 – 83 casos

• 2006 – 101 casos

• 2007 – 97 casos

• 2008 – 65 casos

• 2009 – 99 casos

• 2010 – 90 casos

• 2011 – 71 casos

• 2012 – 63 casos

• 2013 – 64 casos

• 2014 – 65 casos

• 2015 – 81 casos

• 2016 – 75 casos

• 2017 – 114 casos

• 2018 – 91 casos

• 2019 – 80 casos

• 2020 – 62 casos

• 2021 – 62 casos

• 2022 – 73 casos

• 2023 – 82 casos

• 2024 – 67 casos

• 2025 – 57 casos

