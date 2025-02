Carnaval 2025: pela primeira vez, Pernambuco terá controle de acesso em polos da folia

A- A+

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) anunciou que vai instalar, pela primeira vez na história, controles de acesso a determinados polos do Carnaval 2025. A medida serve para evitar que pessoas adentrem nos locais com materiais que sejam danosos ao próximo.

A informação foi repassada no auditório da SDS-PE, em Santo Amaro, Centro do Recife, nesta quarta-feira (26). Os pórticos de segurança serão instalados no Galo da Madrugada, no Bairro do Recife e no Sítio Histórico de Olinda.

O comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres, explicou o trabalho dos agentes nesses locais de revista à população. As verificações poderão ser feitas na entrada e na saída dos polos de animação.

O comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"O controle de acesso se dará através de busca preliminar ou busca ligeira, que são termos técnicos que utilizamos para que o policial possa identificar no corpo ou nas bolsas equipamentos e objetos proibidos, como arma de fogo, arma branca, inclusive objetos que não são proibidos, mas que são potencialmente lesivos num evento de multidão. É uma forma preventiva de a gente evitar danos e crimes dentro dos polos de eventos", explicou ele.

Veja locais específicos dos portais de controle:



Galo da Madrugada

Ponte Princesa Isabel

Ponte Duarte Coelho

Bairro do Recife

Ponte Buarque de Macedo

Ponte Maurício de Nassau

Ponte Giratória

Rua Alfredo Lisboa

Sítio Histórico de Olinda

Rua 10 de Novembro

Rua 15 de Novembro

Rua 13 de Maio - Henrique Dias

Rua 13 de Maio - Boa Hora

Rua da Bica

Rua Cel Joaquim Cavalcanti

Rua do Amparo

Rua Bispo Coutinho

Avenida Liberdade

Investimento

Ao todo, a pasta investiu um total de R$ 12.298.860 milhões e instituiu 68.220 postos de trabalho, divididos entre agentes das policias Militar, Civil, Científica, Corpo de Bombeiros, proteção e Defesa Civil.

Entre esta quinta-feira (27) e a próxima terça-feira (4), Recife, Olinda e cidades do Interior terão reforço de segurança. Para o Galo da Madrugada, haverá 4.611 postos de trabalho; já para o Bairro do Recife, 4.334 lançamentos.

Em Olinda, para o desfile do Homem da Meia-Noite, que acontecerá neste sábado (1º), serão lançados 630 postos de trabalho. Para o Sítio Histórico, a previsão é de 4.522.

Veja o os lançamentos para cidades do Interior:

Bezerros 1.175

Triunfo 344

Paudalho 330

Nazaré da Mata 306

Pesqueira 820

Carpina 281

Vitória de Santo Antão 718

Monitoramento

O secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro de Carvalho, explica que, em 2025, o Estado contará com 47 câmeras de monitoramento, entre fixas e com visão 360º, instaladas no Recife e em Olinda, além de dois totens com mais de 12 câmeras, no total.

Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Nós já temos câmeras com reconhecimento facial que foram utilizadas no Carnaval do ano passado. Fizeram duas prisões. Também houve prisões no Réveillon. Serão utilizadas novamente em pontos de acesso, não só no Recife Antigo, no Galo e em Olinda. As 47 câmaras já instaladas são de um total de 2 mil que o contrato foi assinado, há uma semana", detalhou ele.

Durante o uso dos equipamentos, também haverá o que o secretário chama de "prova de conceito", que consiste num teste de reconhecimento facial que será testado durante o Carnaval. Essa testagem será realizada para que uma licitação seja feita, em breve, a fim de contratar o serviço definitivamente.

"Nós temos mais de 15 mil mandados de prisão em aberto no banco de dados da Secretaria de Defesa Social. São pessoas que, na maioria das vezes, não têm um endereço fixo. Então a gente não quer uma pessoa dessa que tenha um mandado de prisão em aberto na rua. Quem tem um mandado de prisão é porque cometeu um crime com violência, um crime grave. Com essa tecnologia, a tentativa de acesso, muito provavelmente, resultará em sua prisão", complementou ele, deixando claro que, a princípio, os mandados de prisão são apenas do banco de dados local.

Serão disponibilizados, ainda, três Centros de Comando e Controle, no Recife, em Caruaru e Petrolina, além de rádios digitais para comunicação rápida; portais de reconhecimento facial; drones; aeronaves do Grupamento Tático Aéreo; uso de bodycams; plataformas de observação elevada em Olinda, Bezerros e Paudalho; monitoramento de patrulhas; e corredores de segurança.

Postos de trabalho por corporação

Polícia Militar de Pernambuco 55.550 postos

Efetivo distribuído em todos os municípios pernambucanos.

Delegacias abertas 24h no período carnavalesco.

Bases operacionais cobrindo todo o Estado.

Delegacias móveis em pontos estratégicos: Olinda, Bezerros, Nazaré da Mata, Paudalho e Recife.

Polícia Civil de Pernambuco 6.655 postos

Segundo o comandante-geral da PCPE, Renato Rocha, haverá reforço nas delegacias e unidades móveis/temporárias nos principais polos do Carnaval, garantindo segurança e atendimento rápido.

O comandante-geral da PCPE, Renato Rocha | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Todos os serviços da Polícia Judiciária vão estar disponíveis ao folião, desde o IITB [Instituto de Identificação Tavares Buril] até a própria delegacia, para produzir ou confeccionar qualquer procedimento policial. A gente ressalta que, em todas as cidades do Estado, nós vamos ter delegacias de plantão funcionando em regime de 24 horas", garantiu o titular.

Para o Galo da Madrugada, serão montadas duas delegacias no juizado do folião (Fórum Thomaz de Aquino e Metrorec) e duas delegacias móveis (Aurora e Praça da Independência); uma delegacia na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, no Centro, e uma em Afogados, na Zona Oeste da Capital.

No Sítio Histórico de Olinda, terá a delegacia móvel na Praça do Carmo, mais duas equipes de plantão no Varadouro, e uma delegacia de plantão na avenida Sigismundo Gonçalves. Além da presença nos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) do Recife, de Caruaru e Petrolina.

Corpo de Bombeiros 4.650 postos

Atendimento 24h a emergências, fiscalização e resgate, com viaturas estratégicas e equipes nos principais polos do Carnaval (Galo da Madrugada, Recife Antigo e Sítio Histórico de Olinda), incluindo os Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) do Recife, de Caruaru e Petrolina.

Polícia Científica 196 postos

Reforço nas unidades e criação de postos avançados de atendimento ao público nos principais polos de eventos, como também realização de perícias e demais ações da Polícia Científica.

Equipes nos pontos base do Recife, Olinda, Bezerros, Nazaré da Mata, Paudalho, Carpina, Triunfo e Pesqueira, além dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) de Recife, Caruaru e Petrolina.

Proteção e Defesa Civil 107 postos

Coordenação de riscos, prevenção, fiscalização e resposta a emergências, com monitoramento nos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) do Recife e de Caruaru.

Demais forças de segurança 1.169 postos

Ciods

Ativação dos três Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs), com monitoramento por câmeras e uso de Plataformas de Observação Elevada em Olinda, Bezerros e Paudalho.

GTA

Emprego de helicópteros e drones para monitoramento, prevenção e resposta rápida nos principais polos do Carnaval, como Galo da Madrugada, Recife, Olinda, Bezerros, Paudalho, Pesqueira e Triunfo.

GGCIIDS

Fornecimento de informações estratégicas e uso de reconhecimento facial no Recife e Olinda para prevenir riscos no Carnaval.

Corregedoria

Fiscalização e correção de irregularidades nas forças de segurança, com inspeções e monitoramento nos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) do Recife, Caruaru e Petrolina, como principais cidades: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Paulista, Ipojuca, São Lourenço, Abreu e Lima, Itamaracá, Vitória de Santo Antão, Goiana, Nazaré da Mata, Carpina, Paudalho, Limoeiro, Tamandaré, Palmares, Barreiros, Bezerros, Pesqueira, Caruaru e Petrolina.

Ouvidoria

Ação itinerante no Carnaval, recebendo manifestações, divulgando canais de atendimento, integrando a Rede Estadual de Ouvidorias e fornecendo informações sobre serviços essenciais no Galo da Madrugada, Recife Antigo, Sítio Histórico de Olinda, Paudalho e Bezerros.

Em caso de necessidade, veja números úteis

Polícia Militar - 190

Bombeiros - 193

Defesa Civil - 199

Corregedoria Geral da SDS - (81) 3184.2772 - [email protected].

Ouvidoria da SDS - 181 - 0800-081

