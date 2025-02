SDS vai monitorar redes sociais para banir brigas de gangues durante o Carnaval 2025 em Pernambuco

A- A+

Com o Carnaval já batendo à porta, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco garante que está trabalhando para evitar ou banir as chamadas "brigas de galera". A afirmação foi feita pelo Alessandro de Carvalho, titular da pasta, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, nesta quinta-feira (27).

Alessandro Carvalho foi entrevistado pelos jornalistas Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, e Thalis Araújo, da Folha de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Ele participou do programa Entrevista, comandado pelo âncora Jota Batista, e citou o episódio de brigas durante a prévia Virgens do Bairro Novo, em Olinda, no último domingo (23). Os confrontos resultaram em espancamento. Vinte e três pessoas foram presas, autuadas por tentativa de homicídio.

“Quem acompanhou aquela ação viu que a intervenção da Polícia Militar foi imediata. Há pessoas que não são foliões. Não estão indo para brincar. São ‘gangues’ que marcam para brigar no meio da rua. A inteligência da SDS, da Polícia Militar e da Polícia Civil vem, diariamente, monitorando as redes sociais para identificar ações desse tipo”, garante ele.

A ação criminosa que aconteceu em Olinda, conforme explica Carvalho, já estava no radar da polícia e quem marca para fazer tais ações nas ruas está cometendo crime. “A polícia vai agir para prevenir ou realizar as prisões e responsabilizações que forem devidas”, diz.

Jogos de futebol sem presença de público

As partidas de futebol que coincidiram com o Carnaval 2025 estão mantidas, segundo Alessandro Carvalho.

Com isso, Sport enfrenta o Decisão, pelas quartas de finais do Pernambucano, no domingo (2), às 16h, na Ilha do Retiro.

Já na segunda-feira (3), o Náutico encara o Retrô, nos Aflitos, a partir das 16h, pela 6ª rodada Campeonato Pernambucano 2025.

Para a realização dos jogos, houve o entendimento entre a SDS, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e os clubes de que as partidas fossem realizadas com os portões fechados.

“Haverá escolta para as delegações, mas não haverá público nos estádios. Quem quiser, assiste pela TV. Isso é para a segurança de todos. Existe limite para atendimento das demandas, e a demanda nesse período é o Carnaval”, enfatiza ele, agradecendo a compreensão das partes reunidas.

Os trabalhos da inteligência da SDS também seguem intensos para evitar novas brigas de uniformizadas nas ruas do Grande Recife.

“Existem marcações que são feitas em redes abertas, é mais fácil enxergar. Outras são em redes sociais fechadas. Mas a inteligência tem fonte humana também e pessoas que estão nesses grupos que não querem que isso aconteça, porque o que eles querem é o futebol, e essas informações nos chegam”, finaliza.

Trabalhos para o Carnaval 2025

Para a Folia de Momo deste ano, a SDS investiu um total de R$ 12.298.860 milhões e instituiu 68.220 postos de trabalho, divididos entre agentes das policias Militar, Civil, Científica, Corpo de Bombeiros, proteção e Defesa Civil.

A grande novidade deste ano será a instalação de portais de acesso a determinados polos de animação. A medida serve para evitar que pessoas adentrem nos locais com materiais que sejam danosos ao próximo. As verificações poderão ser feitas na entrada e na saída.

Veja locais específicos dos portais de controle:

Galo da Madrugada

• Ponte Princesa Isabel

• Ponte Duarte Coelho

Bairro do Recife

• Ponte Buarque de Macedo

• Ponte Maurício de Nassau

• Ponte Giratória

• Rua Alfredo Lisboa

Sítio Histórico de Olinda

• Rua 10 de Novembro

• Rua 15 de Novembro

• Rua 13 de Maio - Henrique Dias

• Rua 13 de Maio - Boa Hora

• Rua da Bica

• Rua Cel Joaquim Cavalcanti

• Rua do Amparo

• Rua Bispo Coutinho

• Avenida Liberdade

Videomonitoramento

O Carnaval de 2025 também será marcado pela volta das câmeras de monitoramento da SDS. Quarenta e sete delas, entre fixas e com visão 360º, estão sendo instaladas no Recife e em Olinda. Elas fazem parte de um total de 2 mil câmeras que têm previsão de serem instaladas, na totalidade, em até seis meses.

Para a folia, haverá a testagem do recurso de reconhecimento facial, que será revezado entre os aparelhos. Em sendo efetivada, essa tecnologia será adquirida em licitação posterior.

O Estado também vai contar com dois totens com mais de 12 câmeras, no total.

Confira a entrevista completa com Alessandro de Carvalho

