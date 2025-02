A- A+

Estradas e rodovias Carnaval 2025: PMPE deve realizar 180 operações e ações de fiscalização em rodovias estaduais O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Cesar Belo, lembra que antes de pegar a estrada os motoristas devem verificar as condições do veículo e se a documentação está em dia

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) anunciou que o Carnaval 2025 contará com 180 lançamentos (entre ações e operações de fiscalização) nas rodovias estaduais para garantir a fluidez do trânsito e um Carnaval seguro para quem for curtir a festa, ou descansar nas praias e no Interior.

O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Cesar Belo, declarou:

“Os foliões que querem se divertir encontrarão as estradas policiadas, para que cheguem com tranquilidade ao seu destino, seja nas praias ou nas cidades do interior que sempre atraem muitos visitantes”.

Carnaval 2025

O tenente-coronel destacou também que, nas operações de fiscalização do Carnaval 2025, não apenas a documentação e as condições dos veículos serão fiscalizados.

“Antes de agentes de trânsito, nós somos policiais militares”, afirmou Cesar Belo, lembrando que haverá vistorias também para localizar drogas, armas ou qualquer outro artefato de uso proibido.

Cesar Belo ressalta ainda que, apesar das ações preparadas para o Carnaval 2025, os motoristas também precisam fazer sua parte.

“É fundamental que eles verifiquem as condições do veículo, calibragem dos pneus, funcionamento dos freios e se a documentação está em dia”, orientou o tenente-coronel, que concluiu com outra recomendação: “Se for beber, não dirija”.

