Carnaval de Olinda 2025: Polícia detalha investigação sobre tiroteio ocorrido na Praça do Carmo

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) convocou, nesta quarta-feira (5), uma entrevista coletiva para falar sobre a ocorrência com disparos de arma de fogo no Palco da Praça do Carmo, na última terça-feira (4), durante o Carnaval de Olinda.

Com a presença de representantes das polícias Militar e Civil, foi declarado que ainda é muito cedo para detalhar as motivações e a autoria do crime.

Investigação

O delegado Paulo Dias detalhou como vem sendo efetuada a investigação do caso com base no depoimentos das vítimas e imagens das câmeras de segurança.

"Fomos ao local, onde foi feito o atendimento e entrevistas com as vítimas que poderiam prestar qualquer tipo de informação sobre o fato. A partir disso, foi instaurado um procedimento policial, estabelecido um cronograma com as ações para elucidar as motivações, circunstâncias e autoria do crime", iniciou o delegado.

"Câmeras estão sendo estudadas. Já há um contato com o diretor de segurança do município para haver a cessão dessas imagens e de outras empresas também. A gente prioriza o depoimento das vítimas, como uma estrutura que possamos entender a circunstância. Posteriormente, com as diligências, que já foram iniciadas, a investigação continua até a elucidação do fato", explicou.