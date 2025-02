Carnaval de Bezerros 2025 tem papangus e atrações como Xandy Avião e Nação Zumbi; veja a programação

A- A+

A Prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, divulgou a programação oficial do Carnaval do Papangu 2025. Concentrando o terceiro maior polo carnavalesco do estado, a “Terra do Papangu”, com o tema “Ritmos que unem gerações e tradição”, terá seis polos distribuídos pelas principais ruas da cidade.

Os locais do Carnaval serão: Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo), Polo Mestre J. Borges (Cultural), Polo Mestre Lula Vassoureiro (Centenária), Polo Ronaldo Souto Maior (São Sebastião), Polo Zezé e Zezita (Forró do Papangu) e Polo Malvina Souto Maior (Espaço do Frevo).

A abertura oficial da festa de momo acontece no dia 1º de março, a partir das 19h, no QG do Frevo, e contará com apresentações culturais dos grupos Folcpopular e Banda Centenária Cônego Alexandre Cavalcanti.

Xandy Avião dará sequência aos shows do dia, com o “X do Comandante” tendo participação de Tayara Andreza, encerrando a primeira noite de shows.

Nos outros dias de folia, nomes como Almir Rouce, Elba Ramalho, Lady Falcão, Geraldinho Lins, Lenine e Spok Frevo, Maestro Forró, Marrom Brasileiro, Dilsinho, Nação Zumbi, Felipe Amorim e muitos outros serão atrações dos diversos polos do Carnaval.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

POLO LUCAS CARDOSO (QG DO FREVO)

SÁBADO - 01/03

19h - Orquestra Centenária Cônego Alexandre Cavalcanti + Grupo Cultural Folcpopular

21h - Xandy Avião

23h - Tayara Andreza (partic.)



DOMINGO - 02/03

10h - Henrique Barbosa

12h - Almir Rouche

14h - André Rio

16h - Elba Ramalho

18h - Lady Falcão

20h - Geraldinho Lins

22h - Lenine e Spok Frevo



SEGUNDA - 03/03

10h - Maestro Forró

12h - André Marreta

14h - Revelação

16h - Marrom Brasileiro

18h - Morganna Bernardo

20h - Ciel Santos

22h - Dilsinho



TERÇA - 04/03

10h - Higor Henrique

12h - Gerlane Lopes

14h - Nação Zumbi

16h - Marcão Noventta

18h - Felipe Amorim

20h - Clara Sobral

22h - Maria Clara (partic.)



POLO MESTRE J. BORGES (PALCO CULTURAL)



DOMINGO - 02/03

10h - Oficina Agreste Frevo

12h - Gustavo Travassos

14h - Bruninho Lima

16h - Academia da Berlinda

18h - Luizinho Moreno

20h - Dudu do Acordeon



SEGUNDA - 03/03

10h - Rodrigo Raposo

12h - Walter Lins

14h - Cristina Amaral

16h - Bateria Cabulosa

18h - Mazzamorra

20h - Retrodac



TERÇA - 04/03

10h - Silvério Pessoa

12h - Irah Caldeira

14h - Douglas Leon

16h - Zé Barreto

18h - Nena Queiroga

20h - Anderson Alves



POLO MESTRE LULA VASSOUREIRO (CENTENÁRIA)



DOMINGO - 02/03

10h - Som Brasil

12h - Benil

14h - Rafa Mesquita

16h - Samara Costa

18h - Labaredas

20h - Emerson Cavalcanti



SEGUNDA - 03/03

10h - Michel Diniz

12h - Mega Play

14h - Jamile Oliveira

16h - O Conde

18h - O Pelotão

20h - Victor Ferrari



TERÇA - 04/03

10h - Clara Ellys

12h - Banda Pinguim

14h - Davi Firma

16h - Sedutora

18h - Faringes da Paixão

20h - Wanessa Roger



POLO RONALDO SOUTO MAIOR (SÃO SEBASTIÃO)



DOMINGO - 02/03

09h - Orquestra Tupy

11h - Orquestra Frevo e CIA

13h - Orquestra do Biu

15h - Orquestra Zenóbio Torres

17h - Orquestra Frevart



SEGUNDA - 03/03

09h - Orquestra Frevo no Pé

11h - Anny Salles

13h - Fábio da GM

15h - Everton Leo

17h - Vitinho Kabuloso

19h - Kelvis Duran



TERÇA - 04/03

09h - Orquestra do Raimundo

11h - Orquestra Frevo Serrano

13h - Amannda Leão

15h - Tipo 3

17h - Grupo Tô na Sua

19h - 100xtresse



POLO ZEZÉ E ZEZITA (FORRÓ DO PAPANGU)



DOMINGO - 02/03

10h - Pau no Xote

12h - Trio Lampião a Gás

14h - Patrícia Alves

16h - Trio Zezinho Sanfoneiro



SEGUNDA - 03/03

10h - Trio Chinelo de Palha

12h - Manoel da Concertina

14h - Dadal Forró de Três

16h - Rinaldo Xavier



TERÇA - 04/03

10h - Cabila e Tamborete de Forró

12h - Trio Kabras da Peste

14h - Renilda Cardoso

16h - Trio Asa Branca



POLO MALVINA SOUTO MAIOR (ESPAÇO DO FREVO)



DOMINGO - 02/03

10h - Orquestra Frevo no Pé

12h - Orquestra Cabelo de Fogo

14h - Orquestra do Ronaldinho

16h - Orquestra Magnatas



SEGUNDA - 03/03

10h - Orquestra do Raimundo

12h - Orquestra Oficina Agreste Frevo

14h - Orquestra Vassourinhas



TERÇA - 04/03

10h - Orquestra Amigos do Frevo

12h - Orquestra Charanga Papangu

14h - Orquestra Frevo e CIA





