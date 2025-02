Carnaval 2025: Prefeitura do Recife divulga serviços municipais para os dias de festa

A- A+

A Prefeitura do Recife divulgou na manhã desta terça-feira (18) o esquema de serviços para o Carnaval 2025. Um dos destaques, de acordo com o Secretário de ordem pública e segurança do Recife, é a ampliação no número de câmeras de segurança, que chega a ser cinco vezes maior que 2024 e chega ao total de 498 câmeras de monitoramento.

Mais de 13 mil profissionais e agentes dos serviços de saúde, segurança e assistência municipal serão mobilizados para garantir a segurança e bem-estar dos foliões que escolherem os polos de festa do Recife para brincar o Carnaval 2025.





Carnaval 2025

O planejamento, coordenação e monitoramento dos serviços municipais relativos ao Carnaval do Recife 2025 ficarão a cargo da nova Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), instituída pela reforma administrativa que entrou em vigor no final do ano passado.



A Seops será responsável por articular as ações das mais de 20 secretarias e órgãos municipais que atuam na festa. O trabalho será executado por meio do Centro de Operações do Recife (COP), vinculado à Seops, que funcionará presencialmente para garantir que tudo funcione a contento durante a festa.

Entre os serviços que serão executados e disponibilizados pela prefeitura do Recife estão:



- Limpeza Urbana

- Manutenção Urbana

- Secretaria de Saúde

- Serviço de atendimento à mulher

- Direitos Humanos e Assistência Social

- Trabalho e Qualificação Profissional

- Recentro

- Segurança Cidadã

- Controle Urbano

- Operações Especiais de Trânsito

- Secretaria de Turismo

- Ouvidoria e Procon

Os serviços do SAMU funcionarão todas a noites de Carnaval a partir das 19. O serviço será encerrado sempre uma hora após o término das apresentações das atrações do palco principal. No entanto, a secretaria de saúde destaca que moto socorristas, além de uma unidade de saúde básica (USB), estarão à disposição da população a partir das 15h no polo Marco Zero.!

Através da secretaria de manutenção urbana, a prefeitura ressalta que já foram instalados 17.011,96 m2 de tapumes para a proteção de prédios e equipamentos históricos e públicos. Além de um reforço de 17,5 mil metros de iluminação em vias públicas.

Veja também