Carnaval 2025: Prefeitura do Recife inicia cadastro de catadores que trabalharão durante folia

A Prefeitura do Recife iniciou, nesta terça-feira (4), o cadastro dos catadores de materiais recicláveis que atuarão durante o Carnaval 2025 no centro da cidade.



A ação visa garantir o acesso desses trabalhadores à Cabine de Comercialização na Central de Reciclagem do Carnaval deste ano.



O cadastro será feito na Ecoestação Santa Rita, localizada no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, na área central do Recife.



No local, o atendimento acontece das 8h às 16h, até o dia 7 de fevereiro.



Posteriormente, no período de 10 a 14/02 e de 16 a 21/02, o local de cadastro será transferido para o estacionamento da Central de Atendimento do Cadastro Único, em Santo Amaro, também na área central, no mesmo horário.

Os catadores deverão apresentar o CPF no momento do cadastro. Caso não possuam o documento, serão orientados a retirar ou atualizar a documentação no próprio local. Durante o processo, também será feito o direcionamento para os benefícios sociais aos quais os trabalhadores possam ter direito.



A medida é realizada por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), em parceria com o programa Conexão Cidadã, do Governo Federal, e com a Associação Nacional dos Catadores (Ancat).



O objetivo do cadastro de catadores ao programa Conexão Cidadã é possibilitar a inserção dessas pessoas nas políticas públicas ofertadas pela gestão municipal.



Serviço

Cadastro dos catadores de materiais recicláveis para o trabalho durante o Carnaval 2025

Locais – de 04 a 07/02 na Ecoestação Santa Rita (Endereço Cais Santa Rita – São José, Recife-PE, 50.020-360); de 10 a 14/02, e de 16 a 21/02 no estacionamento da Central de Atendimento do Cadastro Único (endereço: rua Dr. João Vieira de Menezes, 401 – Santo Amaro)

Horário de funcionamento: das 08h às 16h

