Carnaval 2025: confira as principais prévias de Recife e Olinda nestes sábado (15) e domingo (16)

O início oficial do Carnaval 2025 está chegando e a contagem regressiva para a celebração da folia é acompanhada por grandes festas pelos pernambucanos.

Restando duas semanas para a Festa de Momo, Recife e Olinda vão combinar, neste final de semana, blocos tradicionais com muito frevo nas ruas das duas cidades.

A Capital pernambucana tem como destaque o 26º Encontro de Blocos de Pau e Cordas “Aurora dos Carnavais”.

Já o Centro Histórico de Olinda vai acompanhar desfiles tradicionais como o “Trote do Elefante”, “Ensaio Aberto do Eu Acho é Pouco”, “Aniversário do Cariri Olindense” e muito mais.

O charme dos Blocos Líricos

O Aurora dos Carnavais já está marcado na programação de prévias carnavalescas importantes do Recife.

Fundado no ano 2000 pelo poeta e compositor, Romero Amorim, o evento além de celebrar a paixão dos participantes pelo Carnaval, também faz homenagem à Rua da Aurora, entre os bairros de Santo e da Boa Vista.

Em 2025, a celebração dos Blocos Líricos vai acontecer em dois dias, neste sábado (15) e domingo (16). A concentração começa a partir das 15h30, em ambos os dias, próximo ao Monumento Tortura Nunca Mais. O evento deve ser finalizado às 20h.

26 blocos representando municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) e interior do Estado vão desfilar no Cortejo dos Flabelos entre os dias de festa.

“O Aurora dos Carnavais é um sentimento. A pessoa que chega no local se emociona com os Blocos Líricos e Flabelos. Além de ver a interação dos participantes, dançando e comentando sobre as fantasias. É um encantamento”, destacou Tábida Cristina, uma das coordenadoras do encontro de blocos de pau e cordas.

O Cortejo dos Flabelos levará irreverência para a Rua da Aurora. Foto: Alfeu Tavares/ Folha de Pernambuco

A 26ª edição do Aurora dos Carnavais vai homenagear a historiadora e pesquisadora da cultura popular referência em frevo, Carmem Lélis.

O Cortejo dos Flabelos vai contar com a Orquestra A Brasileira. A Orquestra e o Coral Aurora dos Carnavais estarão no palco na Rua da Aurora.

Além do cortejo, a edição deste ano terá shows do cantor Ed Carlos, da produtora cultural e cantora Naara Santos, e de Fátima de Castro e Walmir Chagas, que vão se apresentar em dueto no sábado.

Já no domingo, será a vez do Coral Edgar Moraes apresentar os clássicos.

“15 dias antes do Carnaval. Essa é a data do Aurora dos Carnavais e já é um momento muito aguardado por todos. É um encontro muito bom com atrações e pessoas que chegam de outras cidades e estados para participar. Quem gosta de Bloco Lírico, tem que conhecer esse evento. É um espetáculo”, disse Severino Vila Nova, outro coordenador do Aurora dos Carnavais.

Alguns dos blocos que vão participar do Aurora dos Carnavais. Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Tradição em Olinda

Com o calendário de prévias desde o final do ano passado, o Centro Histórico de Olinda recebe neste final de semana o desfile de blocos tradicionais.

No sábado (15), será a vez das saídas do Trote do Elefante de Olinda e da celebração dos 104 anos do Cariri Olindense.

Com concentração a partir das 17h, na Praça do Jacaré, e saída às 19h, o Elefante de Olinda fará sua última apresentação antes do desfile oficial do Carnaval com participação da Orquestra do Maestro Oséas.

O tema deste ano do clube carnavalesco é "Carnaval Começa Com C de Capiba".

Celebração do aniversário do Elefante de Olinda aconteceu durante esta semana. Foto: Davi de Queiroz/ Folha de Pernambuco

De acordo com o diretor do Elefante de Olinda, Bruno Firmino, o principal desafio deste período de preparação para o Carnaval é manter a sustentabilidade financeira do clube.

"Apesar do Elefante de Olinda ter o título de patrimônio vivo, que dá direito a uma bolsa mensal, os custos para botar uma agremiação na rua e fazer os eventos que nós fazemos, todos gratuitos, é muito alto. Então, para a gente o principal desafio segue sendo a sustentabilidade financeira das nossas ações. Ainda temos dificuldade de conseguir patrocínios da iniciativa privada", comentou.

Durante a semana do Trote, o Elefante de Olinda celebrou 73 anos com um desfile pelo Centro Histórico. No final de semana passada, o clube tirou do papel o desejo antigo de realizar um evento destinado ao público infantil com o "Elefantinho de Olinda".

"A ideia é pensar em cada evento tem uma intenção distinta de público, de proposta e percurso para meio que construir uma colcha de retalhos para fechar nosso ciclo", explicou o diretor do Elefante.

O Trote do Elefante de Olinda acontece neste sábado (15). Foto: Davi de Queiroz/ Folha de Pernambuco

Aniversário do Cariri

O centenário Cariri Olindense vai comemorar seus 104 anos de existência e de grande contribuição ao Carnaval de Olinda. O cortejo aberto ao público sai a partir das 18h, da sede da troça.

50 músicos da Orquestra Henrique Dias e passistas da Cia Brasil Por Dança vão animar a comemoração do Cariri Olindense.

A primeira mulher presidente de um dos principais símbolos do Carnaval olindense, Cláudia Maria demonstrou muito orgulho de chegar nessa posição.

"Para mim é muito gratificante. Ser a primeira mulher a ser presidente da agremiação, é um orgulho celebrar o aniversário de 104 anos do Cariri. A expectativa é que seja cada vez melhor, que as pessoas se amem e se unam mais. Na folia, as diferenças não existem. Somos todos iguais para brincar na paz. Isso é maravilhoso", pontuou Cláudia.

Banho de mangueira

O Ensaio Aberto do Eu Acho é Pouco vai agitar a manhã deste domingo (16) em Olinda. O desfile tem início por volta das 9h, na frente da sede do bloco que fica na Praça Laura Nigro.

A festa será conduzida pelo maestro Rizonaldo Verçosa e a Orquestra do Grêmio Henrique Dias, além da batucada do Eu Acho é Pouco.

O final do ensaio aberto está programado para a Praça do Carmo, onde vai acontecer o tradicional banho de mangueira.

Além do desfile, a programação do bloco neste fim de semana conta com a venda da camisa deste ano, idealizada pela artista Luiza Morgado, na sede do bloco durante os dois dias.

"O Ensaio Aberto é uma tradição que o Eu Acho é Pouco retomou desde 2013, que é um desfile por Olinda duas semanas antes do Carnaval. A gente que faz o Eu Acho é Pouco acha que o Carnaval é a maior festa do mundo. É a festa mais democrática e a grande consagração popular. É o momento em que o povo, por meio das suas troças, clubes, blocos e agremiações, vai às ruas para brincar e extravasar", destacou Luciana Veras, uma das integrantes do bloco.

A edição de 2025 tem o tema "Um dragão sozinho não tece o Carnaval", em referência ao poema "Tecendo a manhã", de João Cabral de Melo Neto.

De acordo com os organizadores, o objetivo é valorizar os ideais de coletividade para a realização da festa.

"A cada ano que passa é muito prazeroso para o Eu Acho é Pouco poder sair com gigantes do Carnaval que ainda desfilam: Cariri, Elefante, Pitombeiras. Mostra como existe uma força que é incontestável no Carnaval. Por mais que entre e saia gestão, a força do Carnaval se impõe. O Carnaval e as agremiações que o fazem precisam dessa intermediação com o poder público para pensar num modo que tudo funcione para as agremiações e, principalmente, seja bom e seguro para os foliões", concluiu Luciana.



Confira a programação completa deste final de semana:



Data: 15/02 (Sábado)

Cortejo da Rua do Bonfim

Local: Rua do Bonfim, Olinda

Horário: 12h

Amantes de Glória

Local: Praça Maciel Pinheiro, Recife

Horário: 14h

Turma de Medicina - Bateria Cabulosa

Local: Quatro Cantos, Olinda

Horário: 14h

Bora Mago

Local: Poço da Panela, Recife

Horário: 15h

Intercâmbio Cultural - Olinda/ Nazaré da Mata

Local: Homem da Meia-Noite, Olinda

Horário: 15h

Cortejo da Rua do Bonfim, 403

Local: Rua do Bonfim, 403, Olinda

Horário: 16h

Cortejo - Grupo Percussivo Tambores D'Saia

Local: Sede da Pitombeira, Olinda

Horário: 16h

Cortejo da Rua Prudente de Morais

Local: Rua Prudente de Morais, Olinda

Horário: 16h

Sábado no Paço

Local: Praça do Arsenal, Recife

Horário: 18h

Aurora dos Carnavais

Local - Rua da Aurora, Recife

Horário - 16h

Cortejos de Cultura Popular

Local: Bairro do Recife, Recife

Horário: 16h

Troça Carnavalesca Donzelinhos dos Milagres

Local: Rua do Bonfim, Olinda

Horário: 16h

TCM Gula de Folia

Local: Rua de São Bento, Olinda

Horário: 16h

Ilumina Meu Carnaval

Local: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais), Olinda

Horário: 16h

Trote do Elefante

Local: Praça do Jacaré, Olinda

Horário: 17h

Aniversário do Cariri Olindense

Local: Sede do Cariri Olindense, Olinda

Horário: 17h

Afoxé Oxum Pandá

Local: Concentração Mercado da Ribeira, Olinda

Horário: 17h

Ensaio Tumaraca - Estrela Dalva

Local - Rua Pinheiro, n° 2 - Joana Bezerra, Recife

Horário: 18h

Data: 16/02 (Domingo)

Ensaio Aberto do Eu Acho é Pouco

Local: Praça Laura Nigro, Olinda

Horário: 9h

Escola de Samba Fábrica de Samba

Local: Praça João Alfredo, Olinda

Horário: 15h

Sambadeiras - Samba de Ladeira

Local: Praça da Abolição, Olinda

Horário: 15h

Cortejos de Cultura Popular

Local: Bairro do Recife, Recife

Horário: 15h

Bloco Balanço Enredo

Local: Focca, Olinda

Horário: 15h30

Grupo Percussivo Batuques de Pernambuco

Local: Praça da Abolição, Olinda

Horário: 16h

Aurora dos Carnavais

Local: Rua da Aurora, Recife

Horário: 16h

Bloco Sombatuki

Local: Largo do Bonfim, Olinda

Horário: 16h

Congobloco Batebum

Local: Avenida Liberdade, Olinda

Horário: 16h

Batucada Atômica

Local: Rua Prudente de Morais, 346, Olinda

Horário: 16h

Grupo Percussivo Batadoni

Local: Praça da Abolição, Olinda

Horário: 16h

Bloco do Super Mario

Local: Praça do Carmo, Olinda

Horário: 16h

TCM Tás Liso é?

Local: Alto da Sé, Olinda

Horário: 17h

Ensaio Ubuntu - Encontro dos Afoxés

Local: Pátio de São Pedro, Recife

Horário: 17h

TCM Garoto da Martins

Local: Rua Nossa Senhora do Guadalupe, Olinda

Horário: 18h

