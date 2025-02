A- A+

Já em clima de Carnaval, as ruas do Recife serão tomadas por prévias carnavalescas neste fim de semana. É a chance de marcar na agenda diversas atrações pela Capital pernambucana para quem não vê a hora da Folia de Momo chegar.



Estão marcados eventos como o Cortejo da Escola Municipal de Frevo, 2ª edição da Corrida do Galo da Madrugada, Encontro de Baques e muito mais.

Para ajudar os foliões que não querem perdeu um dia sequer de festa na Capital pernambucana, a Folha de Pernambuco com as principais atrações e prévias do Carnaval do Recife, com programação desta sexta-feira (14) ao domingo (16).

Cortejo da Escola Municipal de Frevo

Já a partir desta sexta-feira (14) tem programação certa para os foliões com o Cortejo da Escola Municipal de Frevo pelas ruas do Recife. A concentração acontece a partir das 14h, partindo da rua Castro Alves, 440, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife.

Às 16h, o cortejo ganha as ruas, partindo pela Marechal Deodoro, Othon Paraíso e Augusto Rodrigues, antes de retornar ao ponto de partida.

Cortejo celebra o frevo no Recife | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Ensaios de Tumaraca

Os tambores do maracatu começam a ressoar já a partir desta sexta-feira (14), na rua da Moeda, no Bairro do Recife, Centro da cidade, para os Ensaios de Tumaraca. No local, estarão presentes os grupos Estrela Brilhante de Igarassu, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria e Aurora Africana.

A programação segue no sábado (15), às 17h, quando o maracatu Estrela Dalva dá continuidade à preparação com ensaio na rua Pinheiro, 02, Joana Bezerra, em frente ao Compaz Dom Hélder Câmara, também no Centro.

Já no domingo (16), às 17h, a Nação Porto Rico realiza seu ensaio na rua Eurico Vitrúvio, 484, Pina, na Zona Sul, aquecendo os tambores para a grande apresentação.

Neste ano, o espetáculo Tumaraca vai acontecer no dia 27 de fevereiro. Com o tema “Maracatu Futuro Ancestral”, a apresentação reunirá 13 nações de maracatu, sob a direção artística de Lucas dos Prazeres e direção criativa de Deyse Leitão, Rubinho Petty e Fábio Sotero.

Ensaios do Tumaraca | Foto: Marcos Pastich/PCR

Encontro de Baques

O Encontro de Baques, uma das manifestações de cultura popular mais marcantes do Recife, toma conta do calendário de prévias de Carnaval de 2025. Neste sábado (15), caboclinhos e povos indígenas fazem a festa no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, Centro da Cidade, a partir das 17h.

A prévia reunirá 20 grupos da Região Metropolitana, entre eles a Tribo Indígena Tapirapé, reconhecida como Patrimônio Vivo do Recife. Fundada em 1957 no bairro de Afogados, Zona Oeste da cidade, por João, Arlindo e Jair, a Tapirapé tem raízes na descendência da Tribo Tabajara. O grupo também se destaca como uma das mais representativas expressões do folguedo dos Caboclinhos e Tribos Indígenas na Cidade.

Ao som das preacas, que marcam o ritmo dos brincantes, crianças e adultos desfilarão exibindo suas fantasias ricamente adornadas com penas, em uma celebração da cultura afro-indígena. "Cada grupo terá 15 minutos de apresentação, trazendo ao público a força dos seus baques em um encontro que honra e mantém vivo o sagrado festivo dos povos originários", completou a prefeitura, em comunicado oficial.

Encontro de Baques | Foto: Marcos Pastich/PCR

Rei e Rainha do Carnaval

Ao todo, 25 homens e 14 mulheres concorrem aos títulos de Rei e Rainha de Momo do Carnaval do Recife 2025. A tradicional disputa, realizada desde a década de 1970, acontecerá a partir das 19h, no Pátio de São Pedro, na área central da Capital pernambucana.

O público em geral poderá acompanhar as apresentações, que contarão com a participação da Orquestra Popular do Recife, do Maestro Ademir Araújo. Este ano, o concorrido prêmio oferecido pela Prefeitura do Recife será de R$ 60 mil, sendo R$ 30 mil para cada monarca.

Diferente das últimas edições, que contavam com eliminatórias e final, o concurso deste ano será realizado em etapa única. Compõe o juri artistas plásticos, estilistas, cineastas, dramaturgos, carnavalescos, jornalistas, babalorixás, atores de teatro e músicos.

Concurso de Rei e Rainha do Carnaval do Recife | Foto: Wagner Ramos/PCR Imagem

Corrida do Galo

A 2ª Corrida do Galo da Madrugada acontece neste domingo (16), com concentração na avenida Guararapes, no bairro de São José, Centro do Recife.

Ao todo, o evento pretende reunir cerca de 10 mil pessoas. A novidade para este ano é um pelotão composto por corredores cegos, pela primeira vez na história do evento.

Para os primeiros colocados na corrida, nos 5km e 10km masculino e feminino, os prêmios são de R$ 2 mil (1° lugar), R$ 1 mil (2° lugar) e R$ 500 (3° lugar), além de troféus.

Todos os participantes ganharão um kit com camisa, garrafa térmica, sacochila, número de peito, medalha (após a prova) e chip de marcação. O kit será entregue esta quinta (13) e o sábado (15), no supermercado Assai de Boa Viagem - das 12h às 20h na quinta e sexta (14), e das 10h as 16h no sábado (15).



As últimas unidades das inscrições podem ser feitas nos sites: www.corre10.com.br ou www.brasilticket.com.br.

Mais informações sobre o evento podem ser conferidas no site.

Corrida do Galo | Foto: Juliano Muta/Folha de Pernambuco

Corredores da Folia

As ruas do Centro do Recife serão tomadas por foliões nos tradicionais Corredores da Folia, desta sexta (14) ao domingo (16), nas prévias de Carnaval.

Os cortejos começarão percorrendo as ruas Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal, com programação também nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Assim, é esperado muito frevo e festa para todo mundo que passar pelo centro histórico daqui para a frente.

Carnaval do Recife | Foto: Bruno Campos/PCR

Aurora dos Carnavais

Esta é a 26ª edição do Encontro de Blocos de Pau e Cordas – Aurora dos Carnavais. O evento é composto por 25 blocos. No sábado (15) e no dmoningo (16) a concentração começa a partir das 15h30, próximo ao Monumento Tortura Nunca Mais, na rua da Aurora, Boa Vista, Centro da Cidade.

Neste ano, a homenageada é a historiadora e pesquisadora da cultura popular Carmem Lélis, referência em frevo. O Cortejo dos Flabelos vai contar com a Orquestra A Brasileira. Já a Orquestra e o Coral Aurora dos Carnavais estarão no palco da rua da Aurora.

A edição de 2025 do Aurora dos Carnavais também contará com as participações especiais do cantor Ed Carlos, da produtora cultural e cantora Naara Santos, e de Fátima de Castro e Walmir Chagas, que cantarão em dueto, no sábado. Já no domingo, será a vez do Coral Edgar Moraes apresentar os clássicos.

Aurora dos Carnavais | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, as prévias do Carnaval do Recife para este fim de semana

Dias 14, 15 e 16 de fevereiro

Sexta-feira (14/02)

16h – Cortejo de Passistas da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges. Local: Rua Castro Alves, 440 - Encruzilhada

17h – Corredores da Folia com o cortejo da cultura popular. Local: Concentração na Rua da Moeda (próximo ao monumento Chico Science) até a Praça do Arsenal

18h – Tumaraca - Ensaio Coletivo das Nações com a participação do Estrela Brilhante de Igarassu, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Aurora Africana. Local: Rua da Moeda

20h – Final do Concurso Rei e Rainha. Local: Clube Português, gratuito

Sábado (15/02)

16h – Corredores da Folia com o cortejo da cultura popular. Local: Concentração na Rua da Moeda (próximo ao monumento Chico Science) até a Praça do Arsenal

16h – Aurora dos Carnavais. Local: Rua da Aurora, s/n

17h – Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios. Local: Pátio de São Pedro

17h – Tumaraca - Ensaios de Nações de Maracatu com Estrela Dalva. Local: Rua Pinheiro, 02, Joana Bezerra (em frente ao Compaz Dom Hélder Câmara)

Domingo (16/02)

15h – Ocupação Naná Vasconcelos. Local: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), Rua da Aurora, 265 - Boa Vista

15h – Corredores da Folia com o cortejo da cultura popular. Local: Concentração na Rua da Moeda (próximo ao monumento Chico Science) até a Praça do Arsenal

16h – Aurora dos Carnavais. Local: Rua da Aurora, s/n

17h – Ensaio Ubuntu – Encontro de Afoxés. Local: Pátio de São Pedro

17h – Tumaraca - Ensaios de Nações de Maracatu com Porto Rico. Local: Rua Eurico Vitrúvio, 484, Pina



*9h – Corrida do Galo da Madrugada. Local: Concentração na Avenida Guararapes (Não integra a programação oficial de prévias do Recife)

