Carnaval 2025 Carnaval 2025: prévias agitam a Região Metropolitana do Recife neste fim de semana Confira a programação com eventos gratuitos

Se alguém disse que o pernambucano espera o período oficial do Carnaval 2025 chegar para cair na folia, mentiu. Faltando menos de um mês para a festa que atrai milhões de foliões, prévias carnavalescas animam a Região Metropolitana do Recife, neste final de semana (8 e 9).

Veja a programação

No Pátio de São Pedro, no centro do Recife, o Acerto De Marcha começa às 17h, neste sábado (8). Já no domingo (9), a partir das 17h, no mesmo local, o Concurso De Porta Estandarte, Porta Flabelo, Mestre Sala e Porta Bandeira promete animar a plateia.

Ainda no domingo, que é o Dia do Frevo, às 16h, acontece um cortejo, da Avenida Rio Branco ao Pátio De São Pedro, com o Entardecer Dos Passistas.

Olinda também tem programação repleta de folia e alegria, em diversos pontos da cidade. Confira as opções de lazer durante as prévias.

Sábado (8)

9h30 – Elefantinho de Olinda, na Praça do Carmo

16h – Dez de Xarque e Uma Latinha, no Largo do Amparo

16h30 – Procuro, Mas Não Acho, na Rua 27 de Janeiro

16h30 – Festa de Aniversário de Socialite Paulista, na Rua Bispo Coutinho, no Carmo

16h30 – Troça O Garoto da Ilha de Santana, Ladeira da Misericórdia

17h – Bloco Os Serrotes TCM, na Rua 27 de Janeiro, a mesma da Pitombeira

17h55 – Troça Carnavalesca Trinca de Ás – Pátio do Guadalupe

18h – Bateria Sultaki do Samba, Praça do Carmo

Domingo (9)

14h30 – Bateria Povoada, na Praça Laura Nigro

15h – Escola de Samba Fábrica de Samba, na Praça João Alfredo

16h – Grupo Percussivo Batadoni, na Praça da Abolição

16h – Grupo de Maracatu de Baque Virado, formado por policiais civis, delegadas de polícia civil, professores, médicos e artistas. No Mercado da Ribeira

16h – Maracatu Kangoma – na Praça Monsenhor Fabrício, em frente da Prefeitura

16h – Congobloco Batebum, na Avenida Liberdade

16h – Sombatuki, na Rua 13 de Maio, na Praça da Abolição

16h – Grupo Percussivo Tambores D’Saia, na Praça Maxambomba

16h – Bloco Batuketu, na Rua Cândida Luiza

17h – Maracatu Nação Camaleão, na Rua da Boa Hora

16h30 – Bloco do Laranja Fest – Bloco da Mídia, na Praça do Carmo

17h – Bloco Os Chibatas em Folia, no Largo do Amparo

17h – Balanço Enredo, no Mercado da Ribeira

17h30 – TCM O Conquistador, na Praça do Carmo

