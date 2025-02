Carnaval 2025: PRF lança operações para reforçar segurança nas estradas de Pernambuco

A- A+

Policiais rodoviários federais atuam para intensificar o trabalho de fiscalização e prevenção de sinistros de trânsito nas BRs de Pernambuco na Operação Carnaval 2025 em Pernambuco.

Até a Quarta-Feira de Cinzas (5), os agentes estarão nas estradas, com o objetivo de combater a embriaguez ao voltante para reduzir o número de infrações relacionadas à mistura de álcool e direção.

No Carnaval do ano passado, explica a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram observadas reduções nas estatísticas desse tipo de infração.

Em 2024, segundo os dados da corporação, foram registradas duas infrações por alcoolemia por constatação (ante 13 de 2023) e 48 por recusa (foram 61 em 2023). No ano passado, ninguém foi preso nas estradas federais de Pernambuco por ingerir bebida alcoólica e dirigir — em 2023, foram quatro prisões.

Ainda no ano passado, durante a Operação Carnaval, foram atendidos 57 sinistros por diversas causas, que resultaram em 52 feridos e duas mortes. Desse total, oito tiveram como causa principal a alcoolemia ao volante.

Excesso de velocidade e uso irregular de motos

Também no contexto do Carnaval, a PRF atua em outras duas operações para coibir o excesso de velocidade e o uso irregular de motocicletas nas rodovias federais de Pernambuco.

Intituladas de "Velocidade Máxima" e "Operação Nacional de Motopoliciamento", as iniciativas seguem até a quinta-feira (6), com foco em reduzir a violência no trânsito e prevenir comportamentos imprudentes dos condutores.

Dicas para viajar em segurança no Carnaval

- Faça a manutenção no veículo

- Descanse antes de pegar a estrada

- Confira a previsão meteorológica para o trajeto

- Use cinto de segurança

- Não dirija depois de beber

- Respeite os limites de velocidade

- Ultrapasse somente em locais permitidos

- Não use o celular enquanto dirige

