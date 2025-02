A- A+

CARNAVAL Carnaval 2025: primeiro dia do festival "Pernambuco Meu País" anima as ruas do Bairro do Recife Além do cortejo de Bonecos Gigantes de Olinda, shows de Almir Rouche, Lia de Itamaracá e Siba e a Fuloresta movimentaram o jardim do Museu Cais do Sertão

O festival "Pernambuco Meu País" no jardim do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, começou com tudo nesta sexta-feira (21).

O cortejo dos Bonecos Gigantes de Olinda iniciou a programação, saindo da avenida Rio Branco por volta das 18h30, e seguindo até o Museu do Cais do Sertão, onde está montado o palco do evento.

Na sequência, o público pôde acompanhar o show de Almir Rouche, um dos homenageados do Carnaval deste ano. Lia de Itamaracá, outro grande nome da cultura pernambucana, se apresentou em seguida, por volta das 21h. O encerramento da noite ficou por conta de Siba e a Fuloresta.

A secretária estadual de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, destacou a importância cultural do Cortejo dos Bonecos Gigantes de Olinda no Bairro do Recife:

"É um grande mistura da nossa cultura, um grande encontro das agremiações, dos blocos, de quem faz o Carnaval. Hoje a gente tem aqui os bonecos gigantes de Olinda em Recife, trazendo essa magia, trazendo essa história por trás do nosso Carnaval. Então o cortejo é iniciativa, né, o cortejo brincante de Pernambuco, do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e da Fundarpe."

Cacau de Paula ainda confirmou que o evento vai percorrer em mais cidades durante os festejos. "Vai percorrer todo o Estado. São várias cidades contempladas, começa hoje aqui, amanhã em Caruaru e vai ocorrer também durante o período carnavalesco", concluiu.

A publicitária e foliã Ludmila Pappis, 33, comentou sobre a folia nas ruas do Recife e destacou a organização e acessibilidade das prévias carnavalescas deste ano.

"Está bem mais organizado do que anos anteriores, ter essas prévias organizadas assim de forma gratuita é bem mais legal, porque conseguimos vir em dias que são mais tranquilos, com criança, com a família e aproveitar nos dias do Carnaval o máximo possível", ressaltou.

Ela ainda comentou sobre os shows do palco "Pernambuco Meu País". "O show de Almir foi incrível, como sempre! Agora, a expectativa para o show de Lia está enorme. Viemos hoje ao Recife justamente para assistir a essa apresentação. Tudo está perfeito!", concluiu.

Show de Almir Rouche no palco Pernambuco Meu País, no Bairro do Recife | Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco

Para os próximos dias de programação no Recife, já que o festival possui outro palco principal, na Praça do Carmo, em Olinda, as apresentações seguem até o domingo (23) e retornam no Carnaval, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março - da sexta até a Terça-feira Gorda.

