Carnaval 2025: Programação de Vitória de Santo Antão começa nesta sexta (28); confira as atrações

A Prefeitura de Vitória de Santo Antão divulgou, nesta terça-feira (25), a programação oficial do Carnaval 2025, o Vitória das Alegorias.

Celebrando a tradição do maior carnaval de rua do interior de Pernambuco, a folia começa oficialmente nesta sexta-feira (28). A novidade da edição é que o quartel-general do frevo será o Polo Silva Jardim, no bairro da Matriz, onde nesta sexta já se apresentam Maestro Forró, Banda Vinil e Som Brasil, a partir das 21h.

No sábado (1º), a partir das 20h, o polo vai receber a banda Suca Samba, Busbuska Valença e Victor Lins. No domingo (2), a festa prossegue com matinê infantil, às 16h, seguindo com shows às 20h de Almir Rouche, Samba das Antigas e Embaixadoras do Brega.

Já na segunda-feira (3), no mesmo horário, a folia começa com matinê infantil, e, às 20h, Marrom Brasileiro, Gleydson, Yvison & Lohan, Jorge Lui e Sétima Dose. No último dia de festa, na terça-feira (4), se apresentam, a partir das 15h, Eri Mello, Watusi Alves, Chinelo Nordestino & Cicinho do Acordeon, Nildo Ventura e Samba das Antigas.

Nesta edição a festa presta homenagens aos 75 anos do Bloco A Girafa, bem como ao casal Iara e Sylvio Gouveia, ex-presidentes do Clube Abanadores – O Leão, e o artista plástico Amauri Lira (in memoriam).

Além do Polo Silva Jardim, a Praça da Matriz e seu entorno receberão cortejos da cultura popular, no chamado “Epicentro da Folia”. Na Estação Ferroviária, acontecem apresentações culturais durante toda a semana pré-carnaval.

No Livramento, onde saem os blocos de trio elétrico, um polo estará fazendo o esquenta dos foliões. Também haverá programação na zona rural da cidade, como em Pirituba, Oiteiro e Mocotó.

Com mais de 150 agremiações desfilando em todo seu ciclo carnavalesco, Vitória é conhecida como a cidade “onde os bichos se encontram”.

“Nossa maior marca é o carnaval de rua. Desde o dia 1º de janeiro já temos blocos desfilando e arrastando os foliões. Convidamos a todos para curtir o nosso carnaval, que é uma festa multicultural e que acontece todo dia”, frisou o prefeito Paulo Roberto.



Confira a programação do Carnaval de Vitória de Santo Antão

Sexta-feira (28)

A partir das 21h

Maestro Forró

Banda Vinil

Som Brasil

Sábado (1º)

A partir das 20h

Suca Samba

Bubuska Valença

Victor Lins

Domingo (2)

Matinê Infantil - BIP (16h)

Almir Rouche (A partir das 20h)

Samba das Antigas

Embaixadoras do Brega

Segunda-feira (3)

A partir das 20h

Matinê Infantil - BIP

Marrom Brasileiro

Gleydson

Yvison & Lohan

Jorge Lui

Sétima Dose

Terça-feira (4)

A partir das 15h

Eri Mello

Watusi Alves

Chinelo Nordestino & Cicinho do Acordeon

Nildo Ventura

Samba das Antigas

