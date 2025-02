Carnaval 2025: Recife abre votação para escolher atrações em polos descentralizados; veja como votar

A- A+

Começa nesta terça-feira (18) a votação popular para escolher as atrações que irão compor parte da grade de programação dos 27 polos descentralizados e comunitários do Carnaval 2025 no Recife.

A prefeitura informou que os recifenses terão até a próxima quinta-feira (20) para escolher os artistas, agremiações e manifestações culturais que deseja assistir nos diversos palcos espalhados pela cidade.

Para votar, é preciso estar cadastrado na plataforma Conecta Recife e acessar a aba da votação popular nos polos, preenchendo as informações de login e senha.



Em seguida, o usuário deve escolher qual polo deseja votar. Logo após, opta qual categoria tem interesse e, por fim, seleciona a atração que deseja votar.



O resultado será divulgado no Conecta Recife na próxima sexta-feira (21), nos canais oficiais da Prefeitura do Recife.

Mais de 1 mil atrações

Os polos descentralizados têm 1.048 atrações das mais diferentes manifestações cultural habilitadas para participar da votação popular e se apresentar nos 12 polos descentralizados e 15 comunitários, divididas em 13 categorias e segmentos: Afoxé, Banda, Bloco Afro, Bloco de Samba, Cantor/Cantora, Ciranda, DJ, Escola de Samba, Grupo de Percussão, Maracatu de Baque Solto, Maracatu de Baque Virado, Orquestra de Frevo e Performista.



Cada artista/agremiação escolhida terá, neste ano, direito a uma apresentação nos polos descentralizados ou comunitários do Carnaval.

Nos polos descentralizados - Alto José do Pinho, Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Ibura, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poço da Panela e Várzea -, a programação carnavalesca ocorrerá entre 2 e 4 de março. As três atrações mais votadas em cada polo deverão ter presenças garantidas no Carnaval.

Já nos polos comunitários - Água Fria, Barro, Coelhos, Ipsep, Iputinga, Joana Bezerra, Jordão Baixo, Mustardinha, Nova Descoberta, Roda de Fogo, Santo Amaro, Totó, UR-2/Ibura e UR-5/Ibura -, os shows serão realizados nos dias 3 e 4, com exceção do polo de Chão de Estrelas, que a folia vai ser dos dias 2 a 4. Neste caso, as duas atrações mais votadas pelo público deverão compor a grade de programação carnavalesca.

