FOLIA Carnaval 2025: público lota Bairro do Recife para reverenciar tradicional encontro de blocos líricos Encontros acontecem na Praça do Arsenal e Marco Zero

A semana já começa animada para quem tem como opção ir ao centro do Recife para curtir o Carnaval 2025. É programação quase toda hora. A tarde desta segunda-feira (3) é marcada pela ‘matriz da cultura popular’, e o encontro de blocos líricos, que também encanta o público.

No palco do Artesal, os mais lindos flabelos foram erguidos ao som de músicas históricas da folia local. Quem começou as apresentações foi o Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho, com o tema “Ciganas do Egito”. Com recém-completados 22 anos de fundação, O grupo iniciou a apresentação com o hino oficial dos Seresteiros de Salgadinho.

Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho foi o primeiro a se apresentar | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“São 22 anos de lutas, vencendo obstáculos. É um desafio diário, porque a gente precisa fazer jus ao bloco e não deixar esquecer a nossa cultura, que é muito importante. Para mim, é uma honra [levar o flabelo], porque as pessoas vêm de longe para prestigiar a cultura e isso para nós é um presente imenso. Agradecemos a esse público lindo. Sem eles, nem o bloco e nem a cultura existiriam”, comentou a flabelista do bloco lírico, Regina Nascimento, de 66 anos, que integra o grupo há 10 anos.

Quem aproveitou as canções líricas que remontam a história da cultura local foi o casal Sulami Oliveira, de 59 anos, e Aurélio Duarte, 65. Eles dois saíram de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, para prestigiar o encontro.

Sulami e Aurélio são de Igarassu | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“É só alegria! Depois de tanta coisa que acontece no nosso País, podemos fazer o Carnaval. Pernambuco é vida. Eu venho todos os anos. Tenho tradição no Recife Antigo, Olinda, Igarassu e Itamaracá. De tudo um pouco. Nós estamos sempre prestigiando a nossa cultura”, contou ela.

Perto das 16h30, quem subiu ao palco foi o bloco Flor do Tamarindo, natural de Carpina, Mata Norte do Estado. Fundado em 10 de março de 2018, o grupo homenageou o autor dramaturgo Aguinaldo Silva, que é nascido na cidade.

Flor do Tamarindo homenageou Aguinaldo Silva | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Na roupa das integrantes, cor laranja, estavam estampadas marcas de novelas que fizeram sucesso na televisão, como “A Indomada”, “Fera Ferida”, “Senhora do Destino”, Porto dos Milagres”, “Suave Veneno”, “Tieta”,e “Vale Tudo”. Aquela está sendo exibida no Vale A Pena Ver de Novo, já esta última vai ao ar, a partir de 31 de março, nos 60 anos da TV Globo.

“É uma alegria muito grande em trazer esse lirismo, essa festa saudável que abrilhanta o Carnaval, aqui no Recife, e em Pernambuco. Aguinaldo Silva é nosso conterrâneo e estamos homenageando ele. Nossa equipe decidiu [homenagear Aguinaldo] após uma reunião. Com isso, trazemos obras da dramaturgia desse autor maravilhoso”, declarou a flabelista Isabelle Pires, de 35 anos.

Ainda passaram pelo palco outros blocos líricos, como o Batutas de São José, que foi fundado em 1932. Vestidos de azul e vermelho, os integrantes desfilaram ao som do hino oficial deles. “Deixa o frevo rolar. Eu só quero saber se você vai ficar. Ai, meu bem, sem você não há carnaval. Vamos cair no passo e a vida gozar”, diz o refrão da música.

Bloco lírico Batutas de São José | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Para a macaparanense aposentada Emília Dias, de 70 anos, as canções apresentadas remontam as lembranças do passado. Ela ainda aproveitou a entrevista que deu à Folha de Pernambuco para citar um bloco famoso que acompanhou quando era mais jovem. Ela mora no Recife há mais de 20 anos.

“Eu estou curtindo aqui esses momentos de alegria. É muito emocionante ver tudo isso. Me recorda a vida. É muito gratificante. Minhas lembranças de Carnaval são ótimas. Eu brincava no ‘Coço’, ia para o Clube Internacional, a pé. Era muito bom. A gente tinha mais tranquilidade. Era gratificante”, recordou ela.

Polo Marco Zero

No principal polo da folia da cidade, o Marco Zero, o bloco Flabelo do Amor, fundado em 3 de abril de 2017, também encantou o público, com o hino oficial do grupo, vestido de vermelho, azul e dourado.

Flabelo do Amor se apresentou no Marco Zero | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Programação desta segunda (3)

Praça do Arsenal

A sequência de atrações musicais só está começando na Praça do Arsenal. Ainda passam pelo palco, às 19h30, o Coral Edgard Moraes, que recebe Getúlio Cavalcanti, Dalva Torres e o ‘Bonde’. Às 20h30 é a hora do Barro.

Já Maciel Salu com participação de Juliana Linhares se apresenta às 22h. Posteriormente, às 23h30, é a hora de Almerio. Em sequência, 1h, vem a Mãeana.

Marco Zero

À noite, Spok Frevo Orquestra abre o período de shows, às 20h, com participação do Grupo Bongar, Orun Santana e o Daruê Malungo, Pai Ivo de Xambá, Grupo Xambá das Yabas, Maria Helena Sampaio e Mestre Meia Noite.

Nação Zumbi sobre ao palco às 21h30, BaianaSystem se apresenta às 23h15. O cantor Xamã é a última atração, cantando á 1h.

