Carnaval 2025: Recife cria espaço para apoio e acolhimento de catadores durante os dias de folia

A Prefeitura do Recife lança, a partir desta quinta-feira (27), a inédita casa "Recife Carnaval Sustentável", um prédio de três andares na Rua do Amorim, no Bairro do Recife, para o acolhimento e proteção de catadores não cooperados e da população em situação de rua que trabalha com reciclagem.

O espaço irá funcionar desde a abertura do Carnaval, de quinta para esta sexta (28), até a madrugada da Quarta de Cinzas (5). O horário de funcionamento do serviço será da 0h às 12h.

“Esta iniciativa é mais uma inovação social realizada pela Prefeitura do Recife no seu Carnaval e é voltada para um grupo de profissionais considerados essenciais para o sucesso dos grandes eventos, os catadores de recicláveis. Esta ação é pensada com muito carinho para promover um acolhimento especial durante os dias de folia”, ressaltou a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves.

A pasta também oferece outros espaços de acolhimento no Carnaval. São eles a Casa do Pequeno Folião, voltada para os filhos de trabalhadores informais no Carnaval, além dos Espaços de Proteção, destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nos bairros de Santo Amaro, Ibura e São José. Os locais oferecem alimentação e atividades lúdicas.

A casa Recife Carnaval Sustentável tem capacidade de atender até 150 pessoas entre homens e mulheres. Para quem precisa de descanso, o local dispõe de dormitório com 150 camas.

Os frequentadores terão garantidas duas refeições, sendo uma logo que entram no abrigo, além de um café da manhã reforçado, roupas, kit de higiene e toalha de banho. O espaço dispõe de guarda-volume e vestiário.

O prédio de três andares é composto por uma área de convivência com televisão e refeitório e o restante do espaço é destinado aos dormitórios. Durante todo o Carnaval uma equipe de três analistas, sendo assistentes sociais, psicólogos ou terapeutas ocupacionais, além de seis educadores sociais e dois cadastradores atenderão os frequentadores do local.

A rua ficará fechada e, nela, cinco contêineres funcionarão como banheiros preparados com chuveiros e vasos sanitários para atender os frequentadores do local.

Catadores

A Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), realizou, ao longo deste mês de fevereiro, o cadastro dos catadores de materiais recicláveis que irão trabalhar durante o período de festas do Carnaval 2025 no centro da cidade.

A ação teve o objetivo proporcionar o acesso dos trabalhadores à Cabine de Comercialização na Central de Reciclagem do Carnaval deste ano, iniciativa realizada em conjunto com o programa Conexão Cidadã, do Governo Federal, além de fazer o direcionamento das pessoas que realizam o trabalho de forma autônoma para os benefícios sociais aos quais tenham direito.

Durante o cadastro foi constatado que grande parte dos catadores autônomos encontra-se em situação de vulnerabilidade social e vivendo nas ruas. Diante disso, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, criou a Casa dos Catadores.

Conexão Cidadã

No dia 30 de janeiro, a Prefeitura do Recife participou da assinatura de um termo de adesão ao programa Conexão Cidadã, do Governo Federal. A iniciativa envia um trailer a municípios do país para fazer um cadastro dos catadores autônomos que trabalham nas ruas das cidades recolhendo materiais recicláveis para a comercialização.

O cadastro tem a finalidade de possibilitar a inserção dessas pessoas nas políticas públicas ofertadas pelos municípios. Recife foi uma das cidades escolhidas para a vinda do trailer.

O termo de adesão, chamado Pró-Catador, ao programa Conexão Cidadã, irá propiciar aos catadores acesso aos benefícios de diversas políticas públicas oferecidas pela gestão municipal.



