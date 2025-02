A- A+

recife Carnaval 2025: prefeitura do Recife promove "blitz" para elevar vendas no Centro Evento acontece entre esta quinta (20) e sábado (22), das 11h às 14h

Com o objetivo de elevar vendas no comércio do Centro, a prefeitura do Recife promove a "Blitz do Carnaval", entre esta quinta (20) e sábado (22), das 11h às 14h.

Durante três dias, a Fervura Frevo Orquestra e os passistas farão um roteiro que contemplará todo o comércio do Centro, saindo da Praça Dom Vital para a Rua Direita, seguindo para o Pátio do Livramento, Rua da Penha, Rua das Calçadas, Rua de Santa Rita e Mercado de São José.

Toda a rota promete animar quem está em busca de encontrar a fantasia ideal, além de diversos acessórios e adereços que vão ajudar a colorir as ruas do Recife Antigo e dos 27 polos descentralizados que o Carnaval deste ano terá.

Prefeitura do Recife promove "blitz" para elevar vendas no Centro. - Foto: Izabele Brito/Recentro (arquivo)

“O Carnaval do Recife tem a tradição do uso das fantasias nos dias de folia e o recifense, além de muito animado, é um povo criativo, então, a Blitz do Carnaval tem a finalidade de trazer este movimento para as lojas e atrair quem está só passando pelo local também. A Prefeitura do Recife sabe que ações assim ajudam o comércio e fortalecem nossas tradições”, afirmou a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.

A iniciativa é da Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Associação de Lojistas do Centro do Recife (ALCERE) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio).

Carnaval do Recife

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações. - Foto: Arquivo/Divulgação

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Serviço:

Blitz do Carnaval no Centro

Quando: 20, 21 e 22/02/2025

Hora: 11h às 14h

Roteiro: Praça Dom Vital, Rua Direita, Pátio do Livramento, Rua da Penha, Rua das Calçadas, Rua de Santa Rita e Mercado de São José

