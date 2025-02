Carnaval 2025: Recife oferece mais de 1,1 mil vagas de estacionamento gratuito; saiba mais

A- A+

Para atender a população em meio às festividades do Carnaval 2025, o Recife vai oferecer estacionamento gratuito durante os seis dias de festa, que começa nesta quinta (27) e vai até a próxima quarta (5/03), a tradicional Quarta-feira de Cinzas.

São, ao todo, 1.152 vagas, distribuídas nos estacionamentos da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF). Todos ficam no todos no Cais do Apolo, com acesso pela Ponte do Limoeiro.

De acordo com a presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), Taciana Ferreira, as vagas serão insuficientes. Assim, ela fez um alerta para quem quiser ir com carro particular para a festa.

"É preciso ressaltar que essas vagas são insuficientes. Então recomendamos que as pessoas utilizem outros meios de transporte e, principalmente, não usem estacionamento irregular. Essas pessoas poderão ser multadas e ainda ter o seu veículo removido", afirmou Taciana.

Acesso

O estacionamento gratuito ficará disponível das 18h da quinta-feira (27) até o meio-dia da Quarta-feira de Cinzas (05/03), sob administração da prefeitura.

Para quem optar por ir de carro particular até os shoppings parceiros - Shopping Tacaruna, Shopping Plaza, Shopping RioMar e Shopping Recife -, poderá deixar o veículo no estacionamento por uma tarifa fixa de R$ 14.



Segundo a CTTU, o esquema rotativo totaliza 15 mil vagas de estacionamento durante todo o período carnavalesco no ponto principal de festa da cidade.

Em caso de dúvidas, uma equipe de 400 agentes e 160 orientadores da CTTU irá atuar durante todos os dias de Carnaval, para promover a segurança viária e facilitar a mobilidade da população.

Os cidadãos também podem acionar a CTTU através do teleatendimento, que é gratuito e está disponível 24h no número 0800.081.1078.

Imagem: CTTU./Divulgação

Expresso da Folia

Os Expressos da Folia do Carnaval 2025 circularão na sexta-feira (28), a partir das 18h até às 2h do dia 1º; no sábado (1º), para o Galo da Madrugada, das 7h às 18h; e para o Bairro do Recife, das 18h às 5h do dia seguinte; e no domingo (2) até a terça-feira (4), das 15h às 5h do dia seguinte.



O folião poderá pegar o transporte especial nos principais shoppings do Recife: Shopping Tacaruna, Shopping Plaza, Shopping RioMar e Shopping Recife. O valor da passagem será de R$ 20, e vale para a ida e para o retorno dos polos de folia do Bairro do Recife.

Para garantir a fluidez e a prioridade para os ônibus desse serviço, serão criados corredores exclusivos para os expressos; os ônibus que saem da área sul seguirão pelo Cais José Estelita e Cais de Santa Rita, enquanto os da Zona Norte utilizarão a Ponte do Limoeiro e a avenida Militar.

Serviço de Táxi

Além do serviço dos expressos, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também organizou a circulação de táxis que atuarão em pontos especiais e operarão na bandeira 2 (R$ 3,76 o km rodado) a partir das 22h da quarta-feira (26) até às 6h da sexta-feira (7) no Carnaval 2025.

Imagem: CTTU/Divulgação

Para quem vem da Zona Sul, os pontos ficarão na avenida Martins de Barros, próximo à Ponte Giratória e em frente ao Fórum Thomaz de Aquino. Quem vem da Zona Norte encontrará os pontos no Cais do Apolo (esquina com a avenida Rio Branco).

Aplicativos

A autarquia também organizou uma operação para quem precisar utilizar transporte por aplicativo. A circulação de transporte por aplicativo no Carnaval 2025 será feita pela Ponte do Limoeiro, rua do Brum e retorno pela Praça Tiradentes e pelo Cais de Santa Rita.

Quem optar por utilizar aplicativos deverá realizar o seu embarque e desembarque nas proximidades da Praça Tiradentes. Na avenida Martins de Barros, o retorno será pela Praça Dezessete.

Carnaval do Recife

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações. - Foto: Arquivo/Divulgação

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Veja também