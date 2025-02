Carnaval 2025: Recife reforça ordenamento urbano e fiscalização para festividades

A- A+

Para assegurar o ordenamento das festividades de Carnaval no Bairro do Recife, área central da cidade, a Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) mobilizará 1.096 servidores durante os dias de folia.

Os profissionais atuarão na organização do fluxo de pessoas, prevenindo a ocupação desordenada de comerciantes nas vias e fiscalizando se está sendo respeitada a proibição da entrada de recipientes de vidro no local.

No desfile do Galo da Madrugada, 386 agentes estarão distribuídos ao longo do percurso para garantir o cumprimento das normas.

Durante os dias do Reinado de Momo, serão instaladas 22 barreiras de acesso, permitindo a entrada apenas de comerciantes regularizados junto ao poder público.

A regulamentação contempla, em primeiro momento, os trabalhadores que já atuam regularmente na Ilha do Recife. Em seguida, serão autorizados os que não operam no local, mas participaram do Carnaval do ano anterior. A operação também contará com o suporte de guindastes e veículos de apoio.

Direitos do consumidor e fiscalização de preços

Além da organização urbana, os foliões contarão com um serviço de orientação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no Bairro do Recife.

Bares e restaurantes receberão materiais educativos com informações do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de coibir práticas abusivas durante a festa.

No mesmo local, os foliões poderão registrar reclamações e denúncias, além de receber orientações sobre seus direitos.

