prévias Carnaval 2025: Cortejo da Escola Municipal de Frevo anima ruas do Recife nesta sexta (14) A prévia carnavalesca terá concentração a partir das 14h, com uma orquestra de frevo e foliões fantasiados

Em clima do Carnaval de 2025, a paixão pela cultura popular vai invadir as ruas do Recife com o Cortejo da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges, nesta sexta-feira (14).

A prévia carnavalesca terá concentração a partir das 14h, com uma orquestra de frevo e foliões fantasiados. "Às 16h, o cortejo ganha as ruas, exibindo a energia e o talento desenvolvidos ao longo das atividades da escola, que se dedica a formar novas gerações de artistas e a manter viva a tradição do frevo", afirmou a prefeitura, em comunicado oficial.

O cortejo terá início na rua Castro Alves, 440, e seguirá pelas ruas Marechal Deodoro, Othon Paraíso e Augusto Rodrigues, antes de retornar ao ponto de partida, na Encruzilhada, Zona Norte da Cidade.

Ao longo do percurso, às 16h40, a Praça Augusto Rodrigues será palco de uma Roda de Frevo e Capoeira, com a participação dos grupos Legião Brasileira de Capoeira e Projeto Ginga do Araçá. O objetivo é promover um encontro de manifestações da cultura popular.

A folia se encerrará às 17h30, com o retorno dos participantes à escola e a dispersão do público.

Carnaval do Recife. | Foto: Marcos Pastich/PCR

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 terá Pabllo Vittar, Xamã, Glória Groove, Ferrugem e Ney Matogrosso entre várias atrações | Foto: Arquivo/Divulgação

