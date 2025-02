Carnaval 2025: com o tema "É Gente", Recife celebra foliões que fazem a festa

A- A+

Festa, alegria e diversão são apenas algumas das características que o público pode esperar do Carnaval 2025 do Recife. Na Capital pernambucana, a folia começa no dia 26 de fevereiro e vai até 7 de março. Com o tema "É Gente", o Carnaval vai celebrar as milhões de pessoas que vão às ruas para dar brilho e pluralidade ao período momesco.

Detalhes como programação, atrações, homenageados e marca do Carnaval 2025 foram divulgados prefeitura, nesta sexta-feira (14), em coletiva de imprensa no Forte das Cinco Pontas, bairro de São José, centro da Capital. A intenção do prefeito João Campos (PSB) é promover o maior Carnaval do Brasil.

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“São 98% de artistas locais. Todos os artistas são pagos pelos patrocinadores. A gente está falando de uma movimentação econômica de R$ 2,7 bi e mais de 50 mil postos de trabalho. É um momento de grande festa, mas, também, de ativação econômica, para quem vende refrigerante, cerveja, caldinho e quem trabalha na rede hoteleira. É um momento muito importante”, disse o gestor.

Além de Campos, estiveram presentes no encontro a secretaria de Cultura, Milu Magale, o presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Marcelo Canuto, e o secretário de Turismo, Thiago Angelus. Diversos artistas também se fizeram presentes.

Homenageados

Os três homenageados da folia de Momo no Recife são Elba Ramalho, Marron Brasileiro e a Troça Abanadores do Arruda.

Marron, que tem mais de 40 anos de carreira, afirma que o Carnaval do Recife atrai pessoas do mundo inteiro. Ele, que chegou recentemente da Europa, afirmou que conhece pessoas com interesse em passar a festa na Capital pernambucana.

Marron Brasileiro está entre os homenageados do Carnaval 2025 do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Essa homenagem representa reconhecimento e respeito, que são fundamentais. É uma homenagem em vida. Para mim, também é o ato de transmitir um legado a várias gerações. Todo mudo sabe que eu venho dos subúrbios, dessa massa imensa de invisíveis e que leva ‘uma vida’ até aparecer, lutar e permanecer, até ser homenageado. Não desistam dos seus sonhos”, aconselha o artista.

Atrações musicais

Para toda a festa, estão previstas mais de 3 mil apresentações nos mais de 50 polos carnavalescos espalhados pela Cidade. Entre os artistas que se apresentarão, estão Alceu Valença, Alessandra Leão, Almir Rouche, Banda Sentimentos, Barão Vermelho, Claudionor Germano e Conde Só Brega.

Programação do polo Marco Zero:

26 de fevereiro (quarta)

Recife Matriz da Cultura Popular - Ubuntu - Encontro de 29 afoxés de Pernambuco com Participação de Virgínia Rodrigues

27 de fevereiro (quinta)

Recife Matriz da Cultura Popular - Tumaraca - Encontro de 14 Nações de Maracatu

- O Futuro É Ancestral - Voz Magô, Lucas dos Prazeres Chico César e o Bacnaré

- Marron Brasileiro e Convidados

- Ney Matogrosso

- Raphaela Santos

28 de fevereiro (sexta)

Recife Matriz da Cultura Popular - Campeãs do Grupo Especial

- Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

- O Grande Encontro - Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

- João Gomes

- Priscila Senna

1 de março (sábado)

Recife Matriz da Cultura Popular - Vice Campeãs do Grupo Especial

- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

- Almir Rouche

- Glória Groove

- Pabllo Vittar

2 de março (domingo)

Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escola de Samba

- Gerlane Lops

- Alcione

- Ferrugem

- Menos É Mais

3 de março (segunda)

Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

- Spok Frevo Orquestra com Participação do Grupo Bongar e Bloco Afro Darue Malungo

- Nação Zumbi

- BaianaSystem

- Xamã

4 de março (terça)

Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto

- André Rio

- Lenine - Olho de Peixe

- Elba Ramalho

- Alceu Valença

- Orquestrão

Gravação de DVD e festival de brega marcam pós-Carnaval

A programação carnavalesca do Recife continua mesmo após a quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março.

Na quinta-feira (6), o Padre Fábio de Melo usará a mesma estrutura montada no Marco Zero para realizar a gravação de um DVD. A gestão municipal realizou uma parceria com o sacerdote, que fará a contratação de equipe para atuar durante o evento.

Já na sexta-feira (7), o dia é dedicado ao brega pernambucano. A partir das 16h, diversos artistas do movimento local sobem ao palco, também do Marco Zero, para realizar o “Recife Capital do Brega”. O evento, uma parceria da prefeitura com a TV Globo, vai proporcionar aos artistas a transmissão e a gravação de um projeto audiovisual.

Os convidados são:

Anderson Neiff; Valquíria Santana; Michelle Melo; Dany Miller; Os Tralhas; Danilo Chatinho; Arthurzinho Batedeira; Conde; Labaredas; Walter de afogados; Sheldon; Elvis; Thaik The Rossi; Mc Tróia; Abalo; Dedé A Mais de Mil; Sedutora; Luiza; Bateu a Química; Gustavo Andrioli; Nega do Babado; Eduarda Alves; Banda Playback; e Amigas do Brega.

Realizada, a cantora Dany Miller comemorou a conquista do movimento brega. Ela aproveitou a entrevista à Folha para dizer que a música que não pode faltar no espetáculo é "Thynara", conhecida quando a cantora passou pela Banda Brega Lolita.

“Foi um presente, hoje. Quando terminar o Carnaval, bate a poeira da Quarta-feira de Cinzas e chega, na sexta, para curtir um festival de brega que reverencia tantos artistas e tantas histórias. A gente sabe que o nosso movimento é composto por pessoas que vêm da periferia. É muita luta. Muitos pavimentaram o caminho para que eu estivesse aqui contando essa história. A gente vai abraçar todas as gerações do brega e levar tudo de melhor para o Brasil. Chegou a hora do brega”, destacou ela.

Polo infantil

A Secretaria de Turismo e Lazer traz uma novidade para o Carnaval de 2025 com a criação do Polo Infantil, que acontecerá no 2º Jardim de Boa Viagem, no dia 2 de março, das 16h às 20h.

O espaço será dedicado à folia dos pequenos e contará com três atrações: Banda Lelê, Ludicanto e Patrulha Kids. A proposta é proporcionar um ambiente seguro e divertido para as crianças curtirem a festa em família.

“É Gente”

“Carnaval do Recife. É gente”. Com base nesta premissa temática que rege o Carnaval do Recife 2025, que é “feito por gente e para muitas e variadas gentes, daqui e de acolá”, coube à artista visual Andrea Tom e ao fotógrafo Chico Barros abraçarem a missão de traduzir a temática da festa sob a perspectiva visual e promover um deleite aos olhos dos passantes e brincantes.

O resultado da fusão da dupla gerou imagens únicas, produzidas a partir de uma técnica inédita na história da identidade visual da maior festa da Cidade: intervenções gráficas e artísticas sobre fotografias de gente real, que vivencia e perpetua as tradições carnavalescas do maior e melhor Carnaval do Brasil.

A secretária de Cultura do Recife, Milu Magale, reforçou que “o tema é super assertivo. O Carnaval é feito por muitas mãos, de gente que brinca e faz a festa. É um Carnaval lindo e arretado”.

Milu Magale, secretária de Cultura do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Economia

Segundo o secretário de Turismo da Cidade, Thiago Angelus, a expectativa é de que o Carnaval movimente cerca de R$ 2,7 bi na economia local. A cidade está entre os três destinos mais procurados do Brasil para a festa. Mais de 3,5 milhões de foliões devem aproveitar os festejos. A rede hoteleira deve ter ocupação de 97%.

Secretário de Turismo do Recife, Thiago Angelus | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Estamos trabalhando para ficar em primeiro lugar como destinos mais procurados do Brasil. São números muito expressivos, que mostram como o Carnaval anda irmanado com Cultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo”, explicou Angelus.

Para atender à demanda, a expectativa é de que mais de 200 voos extras sejam disponibilizados, sendo 32 deles operados pela Azul. Já no Terminal Rodoviário do Recife, a previsão é que mais de 39 mil passageiros circulem entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março, refletindo a alta procura por viagens durante a festividade.

Até o momento, o Aeroporto Internacional do Recife está conectado a 44 rotas aéreas, sendo 36 nacionais e 8 internacionais, além de uma conexão sazonal para Assunção durante a alta temporada.

Rota da Folia

Entre as novidades para o Carnaval de 2025, está o projeto piloto "Rota da Folia". A iniciativa oferecerá suporte aos turistas hospedados na rede hoteleira da Cidade, garantindo transporte gratuito até o Bairro do Recife, principal polo da festa.

As chamadas "vans da folia" farão o traslado dos hotéis cadastrados até o centro da folia, funcionando entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março, a partir das 16h. A ação tem caráter experimental e busca proporcionar mais conforto e segurança aos visitantes durante a festa.

Baile Municipal

O Baile Municipal do Recife chega à 59ª edição no dia 22 de fevereiro, no Classic Hall, a partir das 21h, com mais de 20 atrações. Toda a renda será revertida para instituições beneficentes da Cidade.

Um dos destaques da noite, em que o frevo reina e espalha seus acordes ancestrais, defendido por várias vozes e refrões, será a participação especialíssima do baiano Luiz Caldas, que ensinou o Brasil a dançar fricote nas décadas de 1980 e 1990, imortalizando sucessos como “Haja Amor”, “O que é que essa nega quer”, “Ajayô” e “Tieta”.

A festa começa às 21h. Para quem chegar cedo, o baile vai garantir dois espetáculos à parte. O primeiro deles será o receptivo, protagonizado pelos Patrimônios Vivos do Recife Tapirapé e Bacnaré, além de artistas circenses e da tradicional turma de palhaços Periquitos do Zumbi. Dentro do salão, a noite abrirá com o desfile luxuoso dos vencedores do Concurso de Fantasias.

Entre as atrações que garantirão mais de sete horas ininterruptas de música, estão, ainda, a Orquestra Popular do Recife, que abre a noite com a participação luxuosa de atrações que contam a história do frevo e do Recife, como Claudionor Germano, Nonô Germano e Edilza Aires.

Depois do frevo, mais frevo. A segunda atração do evento será a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, comandada por maestro Forró, que convidará para dividir o palco com ele o futuro da música recifense, representado por Laís Senna, Martins e Romero Ferro.

Encerrando a noite, Spok e orquestra receberão grandes vozes, como Duda Beat, Flaira, Isadora Melo, Nena Queiroga, Gerlane Lops, Joyce Alane, Gustavo Travassos, além dos homenageados do Carnaval, Marron Brasileiro e Elba Ramalho.

Elba se apresentará com parte de sua banda, junta e misturada à Orquestra de Spok, recebendo Almério e Luiz Caldas.

Os ingressos custarão R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no próprio Classic Hall e nos sites da Bilheteria Digital, que tem pontos físicos no Shopping Recife (quiosque) e nas lojas Esposende do RioMar Recife e do Tacaruna, e no Recife Ingressos, cujos pontos de venda ficam no RioMar Recife.

Atendimento ao turista

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) é um serviço essencial para quem deseja aproveitar ao máximo o Carnaval. Durante os dias de festa, o CAT estará disponível em diferentes locais para oferecer orientação e dicas aos foliões.

Haverá um CAT na Central do Carnaval e o CAT Móvel, que será instalado em local estratégico. Esses serviços funcionarão nos dias 26 e 27 de fevereiro, das 16h à 0h, e entre 28 de fevereiro e 4 de março, das 16h às 2h.

Além disso, a população poderá contar com os CATs que estão localizados em pontos estratégicos da cidade, como o Segundo Jardim de Boa Viagem, Pracinha de Boa Viagem, Aeroporto, TIP e Praça do Arsenal, funcionando todos os dias de folia, das 10h às 18h.

Nesses centros, os turistas e moradores poderão obter informações sobre a programação do Carnaval, dicas de segurança e sugestões de locais para aproveitar a festa.

