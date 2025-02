A- A+

CARNAVAL Carnaval 2025: Rede Compaz terá programação especial para comunidades do Recife; confira Desta sexta (21) à próxima quinta (27), as atividades gratuitas acontecerão nos seis equipamentos do Compaz

Em clima de Carnaval, os seis equipamentos da Rede Compaz irão oferecer diversas atividades carnavalescas para as comunidades do Recife. A programação, que se inicia nesta sexta-feira (21), vai até a próxima quinta (27) e conta com desfiles, apresentações musicais e brincadeiras temáticas.

Os festejos começa nesta sexta, às 15h, no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha.



Na segunda (24), às 14h30, é a vez do Compaz Leda Alves, no Pina, sediar o evento. No local, haverá orquestra de frevo, além de apresentações dos professores de dança Ramalho Júnior e Emilayne Gomes, que foi eleita Rainha do Carnaval do Recife em 2016.

Na terça-feira (25), o Compaz Dom Hélder Câmara, na Ilha de Joana Bezerra, entra no ritmo da folia a partir das 9h, oferecendo atividades como concurso de fantasia, aulão de frevo, pintura de rosto e uma apresentação do Clube Batutas de São José.

A festa continua na quarta-feira (26), às 8h, no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, em parceria com a Creche Escola Maria do Carmo.



Na quinta (27), a folia toma conta do Compaz Miguel Arraes, na Caxangá, com saída às 7h30 pelas ruas do entorno ao som de orquestra de frevo e um banho de mangueira na chegada.

Encerrando a programação, ainda na quinta-feira (27), às 15h, o Compaz Paulo Freire realiza um cortejo carnavalesco, arrastando os foliões pelas ruas do bairro do Ibura ao som de uma orquestra de frevo.

"O Carnaval na Rede Compaz é mais do que uma festa. É uma oportunidade de democratizar o acesso à cultura e valorizar as manifestações tradicionais do Recife. Queremos que alunos, familiares e moradores das comunidades vivam essa experiência com alegria, cidadania e inclusão", destaca o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda.

Veja também