Carnaval 2025: Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda tem heptacampeão e empate em duas categorias

Aconteceu na manhã deste sábado (22) a 23ª edição da tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda. Com um percurso de 400 metros e um calor de 30ºC, a competição animou os foliões na cidade histórica, no último fim de semana antes do Carnaval começar

A largada da corrida aconteceu próximo ao Mercado da Ribeira, com chegada na sede da Prefeitura de Olinda. A competição foi dividida em três categorias: leve e mascote (com bonecos pesando aproximadamente 10 kg) e pesado (com bonecos pesando aproximadamente 15 kg).

Ao todo, a competição contou com 11 competidores, sendo quatro nas categorias "leve" e "pesado" e três na categoria mascote.



Corrida dos Bonecos Gigante

A primeira prova foi a da categoria leve e contou com um empate técnico entre os vencedores. Elias Santana e "Netinho" cruzaram a linha de chegada na mesma hora.

Os competidores dividiram a premiação, que tinha como valor total R$ 3500 (R$ 2000 do primeiro colocado e R$ 1500 do segundo colocado).

"Quero agradecer a Deus, que me deu mais uma oportunidade de estar aqui este ano de novo. Agradeço também à organização e a minha mãe, que compareceu aqui na corrida", disse Elias.

O terceiro lugar da prova ficou com a premiação de R$ 1000.

Empate novamente

Na corrida dos mascostes, que tiveram as mulheres como corredoras, outro empate. Desta vez, Maria Vitória, que carregou o mascote do Santa Cruz, a Cobra Coral, e Bruna Albuquerque, que carregou o mascote do Sport, o Leão, chegaram juntas na linha de chegada.

Elas dividiram o prêmio no valor de R$ 1000 (R$ 600 da primeira colocada e R$ 400 da segunda colocada.

"Deu tudo certo e a gente desejou dar certo. Fiquei muito nervosa, me tremendo toda para correr, mas consegui", revelou Maria Vitória.

"Não teve preparação. Foi a minha segunda vez correndo, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente vai dividir o dinheiro", comentou Bruna.

A terceira colocada, que levava o mascote do Náutico, o Timbu, levou para casa o prêmio de R$ 200.

Heptacampeão

Se nas duas primeiras categorias tiveram empates, na categoria dos bonecos pesados houve apenas um ganhardor. Ou melhor, "o ganhador".

William Henrique da Silva, o Mc Will, venceu a competição pelo sétimo ano consecutivo e se tornou heptacampeão da corrida. Ele recebeu o prêmio máximo no valor de R$ 2500.

A vitória, no entanto, veio acompanhada de emoção. Lucas e "Gigante", dois corredores da prova, e amigos de Will, faleceram.

"Eu estou muito feliz, mas eu também estou com um vazio enorme. A gente perdeu dois 'gigantes', que faziam parte do evento. Eu estava na Itália, e não poderia deixar de vir homenagear eles. Isso daqui tudo é por eles dois, Lucas e 'gigante', eles merecem", disse emocionado.

Irmão de Will, o segundo colocado foi Wallison Bruno. Ele levou o prêmio no valor de R$2000.

"A preparação foi daqule jeito, subindo e descendo ladeira, malhando bastante. A gente correu pelos nossos companheiros que participavam da corrida", confessou.

Festa do público e presença ilustre

Centenas de pessoas acompanharam a Corrida dos Bonecos Gigantes. Uma delas foi Maysa Sayra, moradora da cidade que curtiu bastante a prova

"São muita emoções. Olinda é sem comparação, os meninos correm com uma alegria, com uma tradição. Todos vêm para ver e prestigiar, e Olinda é isso", comentou.

A presença ilustre da festa ficou por conta do humorista e youtuber carioca Diogo Defante, que assistiu a corrida pela primeira vez.

"Que experiência incrível. Já corri com o 'bonecão, já vi que é problemático, é difícil, pesado, mas é muito lindo de ver a galera correr", disse.

