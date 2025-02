A- A+

SAMU Carnaval 2025: Samu Recife realiza simulação de prevenção de acidentes A ação aconteceu no início da tarde, na avenida Alfredo Lisboa, no Recife Antigo, um dos principais polos da festa no Recife

Como parte das ações preventivas do Carnaval 2025, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano do Recife realizou, nesta sexta-feira (14), um Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV).

Visando a garantir a segurança dos foliões, a ação aconteceu no início da tarde, na avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, um dos principais polos da festa na Capital pernambucana.

Prevenção Carnaval 2025

O exercício simulou o colapso de uma estrutura de camarote privado, resultando em seis vítimas, e envolveu a mobilização de 30 profissionais do Samu, além da atuação de cinco ambulâncias de suporte básico, dez motolâncias e duas viaturas de intervenção rápida.

Fizemos a simulação através do nosso protocolo de atendimento a múltiplas vítimas. O atendimento simulado contou com o nosso protocolo de atendimento de múltiplas vítimas para o que poderia ser, por exemplo, a queda de um camarote. Caso haja colapso da estrutura, pessoas ficarão feridas, então precisamos atendê-las rápido, com uma rápida evacuação, tratamento e triagem", explicou o coordenador-geral do Samu Metropolitano Recife, Leonardo Gomes.

A ação de prevenção para o Carnaval 2025 também contou com o apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Todas as vias de acesso à avenida Alfredo Lisboa foram bloqueadas por agentes da CTTU, que permaneceram no local até o final da simulação, orientando os motoristas. A simulação foi finalizada por volta das14h, e a avenida liberada para o tráfego de veículos.

"Nosso objetivo com o simulado é testar a capacidade de resposta das equipes e aprimorar os protocolos de atendimento a grandes incidentes. Esse tipo de exercício é fundamental não apenas para o Carnaval, mas para a segurança em qualquer grande evento da cidade", destacou Leonardo.

Treinamento

Os Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMV) são situações que envolvem um número significativo de feridos e podem impactar serviços essenciais, como abastecimento, comunicação e transporte.

O treinamento segue protocolos rigorosos de comando, comunicação e controle, fatores fundamentais para garantir um atendimento ágil e eficiente em grandes emergências.

"Em todo carnaval existe situações em que a gente vai ter que atuar, por isso precisamos ter capacidade para aquela situação, que nem sempre acontece, mas é essencial que todos os profissionais estejam extremamente capacitados para qualquer ocorrência", afirmou a enfermeria do Samu Recife, Sônia Marques de Oliveira, que tem cerca de 20 anos de experiência em salvamentos.

