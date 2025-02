Carnaval 2025: SDS divulga últimos detalhes da operação de segurança para os festejos em Pernambuco

A- A+

A Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou, na manhã desta sexta-feira (28), os últimos detalhes da operação de segurança para o Carnaval 2025.

A delegada Martha Virgínia, Gestora da Unidade de Eventos da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), explicou como será a atuação da polícia em todo o Estado, especialmente nos principais polos do Carnaval 2025, tanto na Capital quanto no Interior.

Carnaval 2025

No Recife, o foco será o Galo da Madrugada, maior bloco de rua do mundo. Para atender ao público, duas delegacias funcionarão no regime de plantão; uma no bairro de Afogados e outra na Avenida Rio Branco. Além disso, duas delegacias móveis foram estrategicamente posicionadas na Praça do Diário e na Rua da Aurora. Haverá também o suporte do Juizado do Folião, instalado no Metrorec e em um ponto na Rua Tomás de Aquino.

Em Olinda, a Delegacia do Varadouro contará com duas equipes de plantão. Além disso, será montada uma delegacia temporária de plantão na Avenida Sigismundo Gonçalves e uma delegacia móvel na Praça do Carmo, que já vem operando aos fins de semana desde o início de janeiro para atender às prévias do Carnaval 2025. Durante os dias de Carnaval, essa unidade funcionará 24 horas por dia.

Carnval de Pernambuco

No interior do Estado, a Polícia Civil contará com três delegacias móveis para atender ocorrências em Bezerros, durante o tradicional Papangu, e em Nazaré da Mata e Paudalho, onde o Carnaval dos maracatus atrai multidões. Outras cidades que terão reforço durante o Carnaval 2025 serão Triunfo e Pesqueira.

A delegada também fez um alerta para que os foliões se protejam contra furtos e roubos.

“A dica que eu dou para o folião é que, antes da folia, eles entrem no site da SDS para fazer o cadastro no alerta celular. E quando forem para a folia, evitem levar documentos em excesso, apenas o essencial”, recomendou a gestora.

Outra orientação da delegada é o uso de doleiras para guardar celulares e objetos de valor de forma segura.

“Se por acaso algum item for extraviado, ou forem vítimas de algum furto ou roubo, o ideal é que recorram a uma delegacia móvel ou qualquer outra delegacia de plantão para fazer o registro”, concluiu Martha Virgínia.

