Carnaval do Recife Carnaval 2025: segundo dia de festa marca cortejos de blocos pelo Bairro do Recife Agremiações seguiram pela Avenida Rio Branco em direção ao palco principal, no Marco Zero

O segundo dia do Carnaval do Recife 2025 iniciou a todo vapor. Seguindo a programação de shows desta sexta-feira (28), as agremiações Campeãs do Grupo Especial, do Recife Matriz Cultura Popular, se deslocaram até o palco no Marco Zero para as suas apresentações.

Os blocos seguiram em desfile pela avenida Rio Branco em direção à Praça do Marco Zero.

Entre eles, estavam o Boi Maracatu, Flor da Lira, Tribo Indigena Tupã, Girassol da Boa Vista, O Menino do Pátio de São Pedro, Gigante do Samba, Maracatu Cambinda Brasileira, Maracatu Estrela Brilhante do Recife, Índios Tabajaras, Batutas de Água Fria e Urso Branco de Cangaçá.

O começo dos festejos no Bairro do Recife também contou com cortejos pela avenida Rio Branco. As tribos Tupã, Girassol da Boa Vista e Batutas de Água Fria marcaram presença no Carnaval do Recife nesta sexta (28).

Movimentação pela avenida Rio Branco. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Tradição viva

Direto de Bezerros, no Agreste do Estado, um casal de Papangus, que preferiu não se identificar em nome da tradição, esteve presente no Bairro do Recife.

"Viemos curtir o Carnaval como bons foliões. Estamos aproveitando a alegria e suor que só Pernambuco tem, da Capital ao Interior. Amanhã estaremos de volta para Bezerros".

Casal de Bezerros fantasiado de Papangus. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Os Papangus são uma tradição do município de Bezerros e atrai diversos turistas durante o período carnavalesco.

E os turistas chegam de todos os lugares para o Carnaval do Recife. Fantasiada de palhaço, a carioca e advogada Sheila Mesquita relatou que frequenta a Folia de Momo na capital pernambucana há 15 anos.

“Amo o Carnaval do Recife. Esse é o meu quarto Carnaval aqui. É o melhor Carnaval do Brasil”, enfatizou a turista.

Sheila Mesquita, advogada, e amigo. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Carnaval 2025: confira a programação completa do Marco Zero:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Campeãs do Grupo Especial

18h30 - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo

20h - O Grande Encontro - Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

22h - João Gomes

0h - Priscila Senna

Sábado, 1º de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Vice-campeãs do Grupo Especial

19h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

20h30 - Almir Rouche

22h - Glória Groove

0h - Pabllo Vittar

Domingo, 2 de março

17h15 - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escola de Samba

19h - Gerlane Lops

20h30 - Alcione

22h30 - Ferrugem

0h30 - Menos é Mais

Segunda-feira, 3 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

20h - Spok Frevo Orquestra, com participação do Grupo Bongar, Orun Santana e o Daruê Malungo

21h30 - Nação Zumbi

23h15 - BaianaSystem

1h - Xamã

Terça-feira, 4 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto

19h - André Rio

20h30 - Lenine - Olho de Peixe

22h30 - Elba Ramalho

0h30 - Alceu Valença

2h40 - Orquestrão

Sexta-feira, 7 de março - Capital do Brega

A partir das 16h: Anderson Neiff, Valquíria Santana, Michelle Melo, Dany Miller, Os Tralhas, Danilo Chatinho, Artuzinho Batedeira, Conde, Labaredas, Walter de Afogados, Sheldon, Elvis, Thaik, The Rossi, MC Troia, Abalo, Dedé A Mais de Mil, Sedutora, Luiza, Bateu a Química, Gustavo Andrioli, Nega do Babado, Eduarda Alves, Banda Playback e Amigas do Brega.

