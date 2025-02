A- A+

Segurança Carnaval 2025: Secretaria de Direitos Humanos promove segurança infantil nas prévias do Recife Ação preventiva realiza identificação com pulseiras e reforça medidas de proteção para crianças em eventos lotados

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, intensificou as ações de prevenção e segurança infantil durante as prévias de Carnaval no último final de semana.

A iniciativa "Criança Segura" é uma ação da Campanha "Respeito, Proteção e Afeto" e foi realizada em pontos estratégicos como a Rua da Aurora, a Avenida Guararapes e o Marco Zero.

A principal medida foi a colocação de pulseiras de identificação nas crianças, garantindo uma resposta rápida em caso de separação dos responsáveis durante as festividades.

O secretário da pasta, Marco Aurélio Filho, acompanhou de perto a ação e destacou a importância da prevenção para evitar situações de risco.

"O Carnaval do Recife é uma festa democrática e familiar, e é fundamental garantir que as crianças estejam protegidas em meio às multidões. Com pequenas atitudes, como o uso das pulseiras de identificação com nome e telefone dos responsáveis, conseguimos evitar momentos de desespero e agir rápido em caso de desaparecimento das crianças", afirmou.

Com a aproximação do período carnavalesco, a Secretaria reforça a orientação para que pais e cuidadores adotem medidas de prevenção, como manter contato visual constante com as crianças e combinar pontos de encontro caso ocorra alguma separação. A iniciativa segue ao longo das festividades, garantindo mais segurança e tranquilidade para os foliões.



