Os foliões que pretendem aproveitar o Carnaval 2025 em Pernambuco devem ficar atentos à previsão do tempo. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão do tempo para os próximos dias aponta predomínio de chuva fraca em diversas regiões do Estado, com variações em intensidade a partir do domingo (2).

No Sertão do São Francisco, a previsão é de tempo seco no fim de semana, mas com possibilidade de chuvas fracas a partir de terça-feira (4). A Apac alerta que as previsões podem sofrer alterações e recomenda que a população acompanhe os boletins diários para informações mais precisas através do site: apac.pe.gov.br.

Confira a previsão do tempo da APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima) para o Carnaval 2025:



• Mata Norte: Chuva fraca em quase todos os dias, com chance de chuva fraca a moderada no domingo (2).



• Região Metropolitana do Recife: Chuva fraca na maior parte do período, podendo variar para fraca a moderada na terça (4) e quarta-feira (5).



• Mata Sul: Tendência semelhante à Região Metropolitana, com chuva fraca predominando, e possibilidade de fraca a moderada na terça (4) e quarta-feira (5).



• Agreste: Pouca chuva prevista, com dias de tempo seco no início do período e possibilidade de chuvas fracas a partir da terça-feira (4).



• Sertão de Pernambuco: Predominância de tempo seco, com chance de chuva fraca a partir da segunda-feira (03/03).



• Sertão do São Francisco: Sem chuva no fim de semana, mas com tendência de chuvas fracas a partir da terça-feira (03/03).

