A- A+

Região Metropolitana do Recife Carnaval de Olinda 2025: tiroteio deixa feridos durante show de João Gomes no Carmo Caso aconteceu nas proximidades do polo "Pernambuco Meu País no Carnaval", na madrugada desta quarta-feira (5)

O que era para ser mais um show e um momento de diversão acabou em apuros durante a apresentação do cantor João Gomes no Carnaval de Olinda, na madrugada desta quarta-feira (5).

Um tiroteio deixou feridos no Carmo, nas proximidades do palco "Pernambuco Meu País no Carnaval". O local estava lotado.



Entre as vítimas, uma adolescente de 14 anos e uma turista de São Paulo, que foi baleada na coxa.

O lugar fica a poucos metros de uma delegacia móvel da Polícia Civil, é monitorado por policiais militares e câmeras de segurança com reconhecimento facial.

A reportagem da Folha de Pernambuco esteve na área. Na escadaria da Igreja do Carmo, muito sangue e vários itens como sapatos, óculos e garrafas foram deixados a alguns metros do palco.

De acordo com testemunhas, tudo aconteceu por volta da 1h20, quando disparos foram efetuados por homens armados que teriam pulado os tapumes de proteção do templo religioso. Os suspeitos fugiram em seguida.

“Foi muita gente brigando, um vandalismo tremendo. Antes [do tiroteio] aconteceram duas brigas. Eu estava aqui comercializando. Quando vi, os disparos começaram a acontecer, dali detrás da cruz. Foi muita gente caindo, uma passa do por cima da outra. Depois, o pessoal passou aqui, sangrando, sendo socorrido”, detalhou um comerciante da localidade que não quis se identificar.

Enquanto o tiroteio aconteceu, ainda segundo a testemunha, João Gomes parou o show e pediu ajuda das forças de segurança presentes no local.

“João Gomes saiu do palco, com medo. Depois de 20 minutos, quando tudo se acalmou, e ele pediu ajuda a Polícia Militar e aos Bombeiros, ele continuou a apresentação até o final”, finalizou.



O que diz a Prefeitura de Olinda

A Prefeitura de Olinda informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros a cinco vítimas com perfuração por arma de fogo. As vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara, em Olinda, e para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.

Como estão as vítimas

Em nota, o Hospital da Restauração informou que quatro pessoas deram entrada na emergência geral.

“Duas delas receberam alta ainda nesta manhã. Um homem e uma mulher permanecem internados”, diz o HR.

O que diz a polícia?

Por meio de nota conjunta, as Polícas Civil e Militar de Pernambuco informaram que foram acionadas para uma ocorrência de disparos de arma de fogo durante show do cantor João Gomes em Olinda, na madrugada desta quarta-feira (5).

"De imediato chegou ao local e colaborou no socorro dos feridos, encaminhando-os para unidades hospitalares. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 9ª Delegacia de Homicídios, iniciou de imediato as diligências e apuração pelas tentativas de homicídios a sete pessoas entre 19 e 37 anos", afirma o comunicado.

As corporações também destacaram que imagens de câmeras de videomonitoramento estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos responsáveis.



Para falar sobre o caso, a Secretaria de Defesa Social (SDS) convocou uma coletiva de impresa, que será realizada na tarde desta quarta (5), em sua sede, no bairro de Santo Amaro, no Recife.

Veja também