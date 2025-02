Carnaval 2025: tradição pernambucana, Bonecos Gigantes estão prontos para levar alegria às ruas

A- A+

Os Bonecos Gigantes de Pernambuco, uma das manifestações mais emblemáticas da cultura popular pernambucana, já estão prontos para desfilar pelas ruas no Carnaval.

A tradição, que remete a figuras representativas do folclore e das manifestações culturais locais, segue preservada por meio de um acervo dedicado à memória pernambucana.

Entre os personagens homenageados, estão os Caretas de Triunfo, os Papangus de Bezerros, os Caboclos de Lança da Zona da Mata, os Passistas, os Caiporas de Pesqueira e os Reais Palhaços de Olinda.

Artistas e personalidades também são homenageados, como Luiz Gonzaga, Chico Science, Genival Lacerda, Reginaldo Rossi, Ariano Suassuna, Alceu Valença, além das figuras de Lampião e Maria Bonita.

Para o bonequeiro Luiz Carlos Filho, conhecido como Lulinha, a valorização da cultura dos Bonecos Gigantes reforça a importância da preservação da identidade cultural pernambucana. “São objetos culturais que representam a memória coletiva”, afirmou.

Recifense e bonequeiro há 28 anos, Lulinha é produtor cultural, escritor e mantém um acervo com cerca de 80 bonecos gigantes.

Além do trabalho com os Bonecos Gigantes, ele idealizou e coordena o espetáculo Caixa de Natal, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

Durante a pandemia de Covid-19, o acervo sofreu perdas significativas, com a destruição de 19 bonecos. Agora, em um processo de renovação, o acervo ganha novas cores e está pronto para levar alegria e cultura às ruas pernambucanas.

