SERTÃO Carnaval 2025: folia dos Caretas começa hoje na cidade de Triunfo, Sertão do Estado Tradição da cultura popular pernambucana, Os Caretas são figuras emblemáticas com máscaras coloridas, chocalhos e performances irreverentes que atraem visitantes de todo o Brasil

A cidade de Triunfo, no Sertão de Pernambuco, se prepara para o Carnaval dos Caretas 2025, que acontece de 28 de fevereiro a 5 de março, trazendo o tema "Tradição que encanta, folia que contagia", para o Carnaval 2025.

Realizado pela Prefeitura de Triunfo, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Eventos, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, Empetur, Secretaria de Cultura e Fundarpe, a festa reforça o compromisso em preservar as manifestações culturais locais e impulsionar o turismo na região.

Carnaval 2025

O grande destaque do Carnaval 2025 de Triunfo são os Caretas, figuras emblemáticas com suas máscaras coloridas, chocalhos e performances irreverentes, que simbolizam a tradição e atraem visitantes de todo o Brasil.



O ponto alto será o Desfile dos Caretas, na segunda-feira (3), culminando no Encontro dos Caretas, no Pátio de Eventos Maestro Madureira.

Os blocos de rua também garantem a festa em diversos pontos da cidade, com agremiações tradicionais como o Bloco Zé Pereira & Vitalina, o Bloco do Cariri e o aguardado Bacalhau na Vara, que encerra a programação na Quarta-Feira de Cinzas.

Música e tradição

A programação musical do Carnaval 2025 de Triunfo contempla artistas de diferentes estilos, garantindo a animação para todos os públicos. Um dos pontos altos será a apresentação da Orquestra de Frevo Isaías Lima, que preserva a tradição do frevo e embala os foliões pelas ruas históricas de Triunfo.

Destaque do Carnaval 2025 de Triunfo, os Caretas são figuras emblemáticas com máscaras coloridas, chocalhos e performances irreverentes, que simbolizam a tradição local. Foto: Maycon Jhonatan/Gerência de Comunicação Prefeitura de Triunfo.

Confira a programação completa do Carnaval 2025 de Triunfo:

Sábado (1º)

20h – Bloco Zé Pereira & Vitalina

21h – Grupo Intimidade

22h30 – Grupo Meu & Seu

00h – Bloco "O Cariri"

Domingo (02)

16h – Orquestra Edição Extra

18h – Priscila Senna

20h – Padu Frajola

22h – Alysson

Segunda-feira (03)

16h – Desfile dos Caretas em direção ao Pátio de Eventos

17h – Encontro dos Caretas no Pátio de Eventos Maestro Madureira

18h – Orquestra de Frevos Isaías Lima

20h – Beto Hortis

22h – Jéssica Caetano

Terça-feira (04)

16h – Banda Reviver

17h30 – Guilherme Ferri

19h30 – Fulô de Mandacaru

21h30 – Cezinha Badalê

23h – Projeto Tonhão

Confira a programação completa dos blocos de Rua de Triunfo:

Sexta-feira (28)

8h – Bloco Geração Folia

8h30 – Crescer Folia

18h – Bloco das Estrelas

22h30 – Bloco da Galinha

Sábado (1º)

11h – Favela Folia

17h – Bloco do Hostel Pajeú

18h – Galera da Vilinha

19h – Os Atrevidos

19h – Bons Cabelos

20h – Bloco do Zé Pereira

00h – Bloco do Cariri

Domingo (02)

8h – Alto Folia

12h – Línguas Ferinas

13h – Bloco Nunca Nem Vi

16h – Chego Já da RC



Segunda-feira (03)

10h – Cana Folia

12h – Bloco do Pioião

15h – Caretinhas Kids na Folia

18h – Freire Folia Ano 3

19h – Bloco Equipe Pressão

20h – Master's Folia



Terça-feira (04)

10h – Teleteco na Folia

15h - Cortejo Brincantes de Pernambuco

16h30 – Juventus Folia e os Desprezados

18h – Equipe Carrego

Quarta-feira (05)

16h – Bacalhau na Vara

19h30 – O Último Bloco

