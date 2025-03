A- A+

Olinda Carnaval 2025: último dia de festa em Olinda reúne blocos, troças e desfile de bonecos gigantes Foliões vão às ruas do Sítio Histórico prestigiar último dia de apresentações dos principais blocos do Carnaval olindense

Bloco a corda desfilando nas ladeiras de Olinda. | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Bloco Sambadeiras nas ladeiras de Olinda | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Bloco os Batuqueiros, nas ladeiras de Olinda | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Bloco a corda desfilando nas ladeiras de Olinda | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Bloco D'Breck na prefeitura | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O Carnaval de Olinda está chegando, infelizmente, ao seu fim nesta terça-feira (4).

As principais agremiações que desfilam nas ladeiras do Sítio Histórico farão suas últimas apresentações antes da quarta-feira de cinzas.

A tradição do Carnaval olindense reúne, nesta terça-feira de festas, a maior parte dos tradicionais blocos e troças, além do excepcional desfile dos bonecos gigantes.

Os principais blocos começaram suas concentrações a partir das 9h, com o Patusco se reunindo na Rua do Amparo.

Outro bloco importante a se reunir foi o D'Breck, na Rua do Bonfim, iniciando seu trajeto a partir das 10h.

Hoje, outros blocos como Sambadeiras, Elefante de Olinda, Pitombeiras dos Quatro Cantos e muitos outros irão sair ao decorrer do dia.

A assessora técnica e criadora e diretora da troça carnavalesca mista Aro de Olinda, Camila Apocalipse, 37, descreveu a sensação do terceiro ano consecutiva de participação da troça no Carnavalde Olinda.

"A troça foi criada em 2022, inspirada numa latinha do Aro do Carnaval de Olinda, que é de 1989, do meu tio e da minha tia. E a gente saiu a primeira vez em 2023 e esse é o nosso segundo ano com orquestra no cortejo. Estamos experimentando hoje um novo trajeto e a troça vem do nosso amor pelo Carnaval, do nosso desejo de compartilhar a nossa alegria e o brilho dessa festa. E a gente espera ao longo dos anos ir ganhando cada vez mais adeptos e foliões se juntarem a gente, e quem sabe um dia ser uma troça bem grande. Grande a gente já é na alegria, mas quem sabe de foliões atrás da nossa orquestra", destacou.

Outro folião presente no Carnaval foi o administrador, músico e participante da orquestra do Maestro Carlos, Alexandre Henrique, 35, também conhecido como Paçoca do Fuba.

O músico destacou a importância do festejo em 2025 e falou sobre a importância do Maestro Carlos, um dos homenageados vivos do Carnaval.

"Sou músico há 16 anos, e toco na Orquestra Maestro Carlos, que este ano fez uma homenagem ao vivo ao Carnaval de Olinda. O Carnaval é sempre aquela expectativa, esperamos muitas coisas boas, muita festa e diversão, que é garantida. Sempre que a galera vem, especialmente os que tocam tuba, eles estão lá participando, acompanhando, e eu vou atrás da tuba, porque a tuba é sempre a mais animada da orquestra. E o bom do Carnaval é vivenciar toda essa cultura, a nossa cultura, que temos que valorizar. E, uma vez em Olinda, sempre em Olinda", concluiu.

Veja também