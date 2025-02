A- A+

Galo da Madrugada Carnaval 2025: Vai de ônibus para o Galo? Veja como ficam os itinerários das linhas comuns e BRTs No Sábado de Zé Pereira, as linhas para o Centro terão reforço de 192 veículos

Para os foliões que pretedem utilizar o transporte público para ir ao desfile do Galo da Madrugada, neste sábado (1º), no Centro do Recife, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) orienta que devem ficar atentos aos pontos de embarque e desembarque das linhas de ônibus administradas pelo consórcio.

A previsão é de que as linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) iniciem a circulação às 6h do sábado de Zé Pereira, com 137 linhas, sendo 90 convencionais, 7 BRTs e 40 bacurais.



No entanto, essas linhas mudarão, temporariamente, o itinerário e pontos de embarque/desembarque. Por isso, uma das principais orientações da companhia é:

"No Carnaval, pegue o ônibus na mesma parada em que desembarcou".

Carnaval 2025

Para o dia do desfile do Galo da Madrugada, o consórcio reforçará as linhas que atendem o Centro do Recife. Serão 82 linhas com reforço de 192 ônibus, totalizando uma frota de 504 veículos, que, juntos, realizarão 4.459 viagens no dia.

Os pontos de retorno das linhas que circularão no dia do desfile do Galo da Madrugada serão:

- Rua Dom Bosco,

- Rua dos Palmares,

- Rua do Príncipe,

- Rua Velha,

- Rua Gervásio Pires,

- Cruz Cabugá,

- Terminal do Cais de Santa Rita,

- Terminal Largo da Paz.

BRTs no Carnaval 2025

As linhas de BRTs, que fazem o Corredor Norte/Sul, como o 1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR), 1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR) e 1076 – TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR), operarão no sábado de Carnaval (1º), porém, com veículos convencionais e atenderão as paradas normais.

Já as linhas do Corredor Leste/Oeste, como o 2437 – TI CAXANGÁ (CONDE DA BOA VISTA), 2441 - TI CDU (CONDE DA BOA VISTA), 2444 - TI GETÚLIO VARGAS (CONDE DA BOA VISTA) e 2480 – TI CAMARAGIBE / DERBY, terão seu ponto de retorno na Estação do Derby.

No sábado (1º), dia do desfile do Galo da Madrugada, o CTM reforçará as linhas que atendem o Centro do Recife. Foto: Paulo Maciel/Grande Recife Consórcio de Transporte.

Linhas especiais

No sábado (1), também serão ativadas duas linhas especiais para o desfile do Galo da Madrugada (067 – Shopping Guararapes/Galo e 117 – Circular do Galo), que circularão apenas no Sábado de Zé Pereira.

A linha 067 – Shopping Guararapes/Galo sairá do centro de compras, em Jaboatão dos Guararapes, das 7h às 17h45. A passagem custará R$ 25, com pagamento em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito. Por se tratar de serviço eventual, não haverá gratuidade ou abatimento tarifário.

Já a linha 117 – Circular do Galo será ativada no horário das 5h30 e seguirá atendendo a população até as 19h. A tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$ 4,30), e os passageiros poderão embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro, havendo gratuidade e abatimento tarifário.

No sábado (01), também serão ativadas duas linhas especiais para o desfile do Galo da Madrugada. Foto: Paulo Maciel/Grande Recife Consórcio de Transporte.

Plano de circulação das linhas de ônibus após o Galo da Madrugada 2025:

Com o encerramento do desfile do Galo da Madrugada no Carnaval 2025, as linhas sofrerão, novamente, mudanças de itinerários e paradas das linhas de ônibus convencionais, BRTs e bacuraus. As mudanças valem do domingo (2) até a Quarta-feira de Cinzas (5).

O plano de circulação completo, tanto das linhas comuns quanto das linhas de BRTs, pode ser consultado na página do Carnaval 2025 no site do Consórcio de Transporte Metropolitano.

