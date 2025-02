A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: vias do Bairro do Recife serão bloqueadas a partir desta quinta-feira (27) Haverá proibição de estacionamento em todo o bairro a partir das 14h do dia 27

As principais vias do Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, serão interditadas nos dias 27 e 28 de fevereiro, para a execução do esquema viário do Carnaval 2025.



Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizarão ações em diferentes pontos da região.



Haverá proibição de estacionamento em todo o Bairro do Recife a partir das 14h do dia 27, inclusive nas áreas de Zona Azul.



Segundo a CTTU, as vias estarão liberadas apenas para saída dos veículos.

Além disso, todos os acessos à avenida Alfredo Lisboa e rua Madre de Deus serão interditados. A previsão é que as vias voltem a ser liberadas no dia 5 de março, na Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 5h.



No período, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da avenida Cais do Apolo, até a altura da Caixa Econômica, que estará liberada para o tráfego misto de veículos.

Esquema de circulação das pontes na área central do Recife:

As pontes que dão acesso ao Marco Zero, principal polo do Carnaval do Recife 2025, também serão bloqueadas para veículos particulares. Algumas delas deixam de funcionar a partir do Sábado de Zé Pereira (1º), a exemplo da Ponte Princesa Isabel. Confira detalhes:



Ponte Princesa Isabel

No sábado (1º), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (2). Quando liberados, o trajeto de ônibus e táxis seguirá pela rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte Maurício de Nassau

Segundo a CTTU, a Ponte Maurício de Nassau ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (28), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (5).

Ponte Buarque de Macedo

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (28) até as 7h da quarta-feira (5). Diariamente, das 6h às 12h, a estrutura será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte do Limoeiro

Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF).

A CTTU informou que a ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.

