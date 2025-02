A- A+

momo Carnaval 2025: Viva o Centro promove serviços gratuitos na Av. Guararapes, neste domingo (16) Ação chega com temática especial para a festa carnavalesca do Recife

Em clima de Carnaval, o Viva o Centro de fevereiro chega com uma grande prévia de serviços na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, neste domingo (16), das 9h às 15h.

A ação, promovida pela prefeitura da capital, oferece serviços de saúde, esportes, lazer e cultura, já nas prévias para o Carnaval. Além de várias apresentações artísticas, o destaque principal vai para a 2ª corrida do Galo da Madrugada, que acontece no mesmo dia, às 6h.



A expectativa é que 10 mil pessoas, entre inscritos e não inscritos, participem dos circuitos de 5 km e 10 km. As últimas unidades das inscrições podem ser feitas nos sites: www.corre10.com.br e www.brasilticket.com.br. Outras informações sobre o evento podem ser conferidas no site.

Saúde e cidadania

Para quem quer curtir tranquilo o Carnaval que se aproxima, a prévia carnavalesca de serviços possibilitará ao recifense cuidados com a saúde, como a realização de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial, entre outros.

Já na área de cidadadina, será possível organizar os documentos com a emissão de RG, CPF, passe livre para idoso e orientações para empréstimo sem juros com o Credpop.

O Procon Recife estará presente para o registro de reclamações, denúncia de práticas abusivas e orientações jurídicas para os consumidores.

Viva o Centro de fevereiro chega com uma grande prévia de serviços na Avenida Guararapes, neste domingo (16), das 9h às 15h. - Foto: Marlon Diego/PCR

Lazer

O Viva o Centro também é uma opção de lazer para os pais levarem as crianças. O Polo Infantil concentra brinquedos que fazem as crianças saírem do mundo digital e interajam com muitas crianças.



Para esta primeira edição de 2025, está programado jogo de totó, slide radical, escalada, escorregador, patinação, mas também tem basquete de rua, futebol, vôlei e várias atividades acompanhadas por recreadores. A parceira Uninassau vai colocar bicicletas acessíveis para pessoas com deficiência.

Além de toda a promoção de serviços à população, um dos objetivos do evento é estimular a reocupação das ruas do Centro.

“O Viva o Centro se consolida no calendário do Recife e tem sido muito gratificante levar um pouco da estrutura da Prefeitura do Recife para um dia no Centro da cidade e poder alcançar as pessoas com diversos de saúde, cidadania e lazer”, afirmou a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.

Serviço: Viva o Centro do Carnaval

Data: Domingo (16)

Local: Avenida Guararapes

Horário: 9h às 15h

