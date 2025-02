Carnaval 2025: Zebra de Olinda mantém tradição pela valorização dos blocos de rua

A- A+

Fundado em 1976, o Bloco Zebra de Olinda mantém a tradição na celebração do Carnaval deste ano. Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, nesta segunda-feira (24), a presidente da Troça Carnavalesca Mista Zebra, Nathaly Pontes, destacou a programação de 2025 e ressaltou o histórico do grupo.

A celebração da Zebra de Olinda acontece na Terça-feira de Carnaval. A concentração começa às 10h, na sede do bloco, no bairro de Umuarama, com a banda Jota R MD animando os foliões.

Às 12h, inicia-se o cortejo oficial com a orquestra de frevo do Maestro Babá, subindo as ladeiras de Olinda e levando alegria pelas ruas históricas da cidade. Ao retornar para a sede, por volta das 15h30, os foliões serão recepcionados pela banda Tambores D’Saia.

O nome da Zebra surgiu da expressão tradicional do mundo esportivo, que significa quando acontece um resultado que não era esperado para uma determinada partida.

A brincadeira do pai de Nathaly com os irmãos e amigos do bairro cresceu e se consolidou como símbolo da diversidade e da valorização das tradições pernambucanas, mantendo viva a essência do Carnaval de rua.

"Nosso objetivo é levar a cultura e manter os blocos de rua. Hoje em dia são muitos camarotes e a tradição de dar a oportunidade de todo mundo brincar o Carnaval. Nós temos a venda de camisas, porque precisamos de ajuda no aspecto financeiro, mas damos a oportunidade para todo mundo brincar. Da criança ao idoso. Todos têm a chance de ver a Zebra passar. Nosso Carnaval é muito lindo, eu falo com o amor que eu tenho pelo bloco e pelo Carnaval", afirmou a presidente Nathaly Pontes.

Primeira edição da Zebra de Olinda, em 1976. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação.

Um projeto que enche Nathaly de orgulho é a Zebrinha, prévia carnavalesca voltada para o público infantil. A edição deste ano aconteceu na última sexta-feira (21).

A programação para as crianças, inclusive, surgiu para possibilitar que ela também tivesse a vivência do Carnaval.

"É muito prazeroso estar a frente da Zebrinha. É lindo ver bebês e crianças de colo fantasiadas. Eu me sinto no lugar delas. A Zebrinha foi formada porque eu não podia subir. A Zebrinha dá a oportunidade das crianças terem contato com o frevo. Dá um trabalho, mas é satisfatório", ressaltou.

Em seu primeiro ano como presidente da Zebra, Nathaly celebrou o fato de ter vendido todas as camisas antes do Carnaval. No total, foram 350 peças já comercializadas.

Com o sucesso em 2025, a organizadora do bloco já pensa na festa do próximo ano, que vai celebrar os 50 anos da Zebra de Olinda.

"Nem acabou o Carnaval, mas já estou pensando em como vai ser a Zebra de 50 anos", destacou Nathaly que antecipou o lançamento de um novo estandarte em 2026.



Mais informações sobre a Zebra de Olinda podem ser acompanhadas pelo perfil @blocozebradasolindas, no instagram.

Confira a entrevista completa na íntegra:



