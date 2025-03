Carnaval 2025: Domingo em Olinda, quando heróis e vilões caem na brincadeira; veja imagens

A- A+

Nem a sala da Justiça das estórias em quadrinhas daria para caber tantos super-heróis e vilões! Mas as manhãs de domingo de Carnaval de Olinda comportam, sim!

Numa tradição que se renova a cada ano e que a folia propicia, vilões e heróis se reúnem no Alto da Sé, no Sítio Histórico olindense, esquecem as desavenças e saem, juntos, cantando, pulando e rindo numa irmandade que se tem como nome Carnaval.





Veja fotos de Arthur Mota/Folha de Pernambuco:



