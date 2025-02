A- A+

CARNAVAL Aurora dos Carnavais: Blocos Líricos trazem beleza e tradição ao Carnaval do Recife O evento deste sábado (15) marcou o primeiro dia da 26ª edição do Aurora dos Carnavais, que segue neste domingo (16)

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

A 26ª edição do Encontro de Blocos de Pau e Cordas "Aurora dos Carnavais" teve início neste sábado (15), com o Cortejo dos Flabelos e apresentações artísticas na Rua da Aurora, próximo ao Monumento Tortura Nunca Mais, área central do Recife.

O evento deste ano faz homenagem à historiadora e pesquisadora da cultura popular referência em frevo, Carmem Lélis.

A especialista em cultura popular agradeceu a homenagem do Aurora dos Carnavais.

“Participar desta ação tão maravilhosa é extremamente feliz. Ser homenageada pelo Aurora dos Carnavais é para mim um momento de extrema gratidão. O evento é uma das coisas mais bonitas e verdadeiras do Carnaval do Recife”, comentou.

Cortejo dos Flabelos

Os Blocos Líricos iniciaram o cortejo por volta das 16h acompanhados pela Orquestra Brasileira. O desfile percorreu a rua da Aurora em direção ao palco principal após pouco mais de meia hora de cortejo.

Ao fim do cortejo pela Rua da Aurora, os Flabelos se apresentaram no palco em frente ao Ginásio Pernambucano. O Homem da Meia Noite, que neste Carnaval homenageia os Blocos Líricos, marcou presença e foi recebido com festa pelo público.

Os Blocos Líricos que estiveram presentes neste sábado (15) foram Flor do Tamarindo, Lira do Carpina, Folguedos de Surubim, Flabelo Encantado, Compositores e Foliões, Eu Quero Mais, Flabelo do Amor, Saudade, Confete e Serpentina, Batutas de São José, Sempre Feliz e Damas e Valetes.

Beleza e lirismo

Nathalia Lins, representante do Bloco Damas e Valetes de Olinda foi a responsável por conduzir o Flabelo do Aurora dos Carnavais.

Ela participa há mais de dez anos do evento e ficou feliz com a chance de carregar o principal Flabelo da tarde.

“Carregar esse Flabelo do Aurora dos Carnavais é uma emoção indiscritível. Já são dez anos fazendo parte desse evento, sempre carregando o Flabelo do meu bloco e pela primeira vez tive a oportunidade de abrir o evento, que é grandioso e reúne os Blocos Líricos. Foi um prazer imenso”, disse.

De Carpina, o Bloco Flor de Tamarindo marcou presença outra vez no Aurora dos Carnavais. Isabelle Pires, que conduziu o Flabelo do bloco destacou a participação.

“Trazemos o lirismo e beleza da cidade de Carpina para o melhor Carnaval do mundo. Estamos muito felizes e gratos pelo convite”.

Participações especiais

Além do Cortejo dos Flabelos, o Aurora dos Carnavais conta com apresentações artísticas no palco. Os shows começaram com a Orquestra e do Coral Aurora dos Carnavais. Eles seguem com participações especiais do cantor Ed Carlos, da produtora cultural e cantora Naara Santos, e de Fátima de Castro e Walmir Chagas até às 20h.

Programação deste domingo (16)

Um marco na programação de esquenta para o Carnaval no Recife, o Aurora dos Carnavais continua neste domingo (16), no mesmo horário e local.

Será a vez do cortejos dos blocos: Verde Linho, Flor do Eucalipto, Magia Lírica, Das Flores, Flores do Capibaribe, Ilusões, Boêmios da Boa Vista, Com Você no Coração, Seresteiros de Salgadinho, Flores do Paulista, Utopia e Paixão, Amantes das Flores e Cordas e Retalhos.

A apresentação especial no palco ficará por conta do Coral Edgar Moraes.

