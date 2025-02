A- A+

carnaval 2025 Bal Masqué 2025: banda Cheiro de Amor não participará mais da festa As demais atrações, Priscila Senna, Almir Rouche, banda Garota Nacional e Orquestra Delírios do Samba, seguem na programação

Em comunicado à imprensa, na tarde desta terça (11), a organização e produção do Bal Masqué, que comemora 75 anos de baile, informou que a banda baiana Cheiro de Amor não participará mais da festa, que acontecerá neste sábado (15), no Clube Internacional do Recife.

O informe, no entanto, confirma as presenças das demais atrações: a cantora Priscila Senna, o cantor Almir Rouche, a banda Garota Nacional e a Orquestra Delírios do Samba seguem na programação.

Neste ano, o Bal Masqué terá como tema "A obra do Mestre Vitaliano de Caruaru", em referência a um dos principais artesãos do barro que Pernambuco já teve.

A edição marca o Jubileu de Diamante do baile, que contará com o Desfile de Máscaras e Fantasias e com o concurso Garota Bal Masqué.

O 75º Bal Masqué será filantrópico e terá a renda dos ingressos sociais (que correspondem a 70% da área do Clube Internacional) destinada a três instituições locais - o NACC, o Hospital do Câncer do Recife e a comunidade terapêutica SARAVIDA.

Os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Digital.



SERVIÇO

Bal Masqué 2025 - Jubileu de Diamante

Quando: 15 de fevereiro de 2025, a partir das 19h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 85, na Bilheteria Digital

Instagram: @balmasqueoficialrecife

Veja também