PROGRAMAÇÃO Carnaval 2025: Confira as prévias em Olinda deste final de semana No penúltimo final de semana que antecede a festa de momo, blocos conhecidos como Elefante de Olinda e Eu Acho e Pouco fazem a alegria dos foliões neste sábado (15) e domingo (16)

Com a aproximação do início oficial do Carnaval 2025, os festejos na cidade de Olinda aumentam. Neste ano, a festa na cidade começara na quinta-feira, 27 de fevereiro.

Neste penúltimo final de semana que antecede a festa de momo, diversas agremiações tomarão as ruas da cidade alta. Blocos conhecidos como Elefante de Olinda e Eu Acho e Pouco fazem a alegria dos foliões neste sábado (15) e domingo (16).

Confira a programação completa deste final de semana, com os pontos de concentração e horários:

Sexta-feira (14)

Acauã Cia de Dança, concentração no Bar do Peneira – 19h

TCM Mole Não Entra, na Rua 17 de Janeiro – 18h

Sábado (15)

Prévia Clube da Luluzinha, no Clube Atlântico

Cortejo Tambores D’Saia, na sede da Pitombeira – 15h

Elefante de Olinda, na praça do Jacaré – 17h

Afoxé Oxum Pandá, no Mercado da Ribeira – 15h

Troça Carnavalesca Donzelinhos dos Milagres, na Rua do Bonfim – 15h

T.C.M GULA DE FOLIA, na Rua de São Bento – 14h

Turma de Medicina – Bateria Cabulosa, nos Quatro Cantos – 13h

Ilumina Meu Carnaval, na Casa Estação da Luz – 15h

Domingo (16)

Grupo Percussivo Batadoni, na Praça da Abolição – 15h

Bloco Sombatuki, no Largo do Bonfim – 15h

TCM Garoto da Martins, na Rua Nossa Senhora de Guadalupe – 16h

T.C.M Tás Liso É?, no Alto da Sé – 12h

Bloco Carnavalesco O Sedutor, no Clube Vassourinhas – 12h

Bloco do Super Mario, na Praça do Carmo – 15h

Escola de Samba Fábrica de Samba, na Praça João Alfredo, 14h

CONGOBLOCO Batebum, na Av. Liberdade (em frente a sede) – 15h

Eu Acho é Pouco, Rua de São Bento – 9h

SAMBADEIRAS, Praça da Abolição – 14h

Grupo Percussivo Batuques de Pernambuco, na Praça da Abolição – 15h

Batucada Atômica, na R. Prudente de Morais – 15h

TCM Dom Juan do Monte, na Rua José Borges de Souza – 11h

TCM Carlitos de Olinda, no Largo do Amparo – 15h

Bloco Balanço Enredo, na Focca – 15h

