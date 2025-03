A- A+

Olinda Carnaval 2025: Freira se rende aos encantos do Homem da Meia Noite De fraque e cartola, calunga sai pontualmente da sede, no Largo do Bonsucesso, pelas ruas e ladeiras da Cidade Alta

Ele desfila daqui a algumas horas. Vai espalhar charme e elegância pelas ruas e ladeiras de Olinda. Em casa, diante da TV, ela aguarda ansiosa para desvendar o mistério escondido pelo seu amado até o último instante.

O Homem da Meia Noite repete há 93 anos um percurso de encantamento pelo Sítio Histórico. Pontualmente sai da sede do clube de alegoria, no Largo do Bonsucesso.

Mas ela também tem os seus enigmas. Maria Aleluia Maranhão, 63 anos, cearense de Mauriti, entrou para a Congregação das Beneditinas e foi consagrada em dezembro de 1985. Tornou-se freira, a Irmã Aleluia, que significa um cântico de alegria.

Antes disso, em 1981, entrou na Academia Santa Gertrudes já aspirando à vida religiosa. Durante a preparação, teve oportunidade de assistir a apresentações dos Bonecos Gigantes de Olinda.

“Foi nessa época que escutei comentários sobre o Homem da Meia Noite. Fiquei interessada e comecei a pesquisar. Me apaixonei pela personagem”, revela Irmã Aleluia, que só este ano conheceu a sede da Calunga, na Rua do Bonsucesso.

Sabe que o Homem é querido, desejado e amado por milhares de outras mulheres. E não tem problema algum em dividir essa paixão. “Para mim as expressões ‘amo de paixão’ e ‘apaixonada’ são diferentes do amor sincero e verdadeiro que foi a opção que fiz pela vida religiosa, e com a qual me sinto feliz e realizada”, atesta.

Pela TV

Nunca acompanhou um cortejo presencialmente. “Infelizmente, porque como religiosa consagrada não combina estar presente. Mas não perco este momento mágico e vejo tudo pela TV”, confessa.

Mas sempre brincou Carnaval nas escolas por onde passou. “Geralmente nas sextas-feiras (antes do Galo da Madrugada), unindo as famílias, professoras, irmãs e funcionários”, relata. Foi o que aconteceu na última sexta (28).

“Toda vez uso uma fantasia diferente. Não repito a do ano anterior. Neste Carnaval estive caracterizada como o Homem da Meia Noite”, informa.

Professora aposentada, trabalha atualmente no Colégio Imaculado Coração de Maria, em Bairro Novo, e manda um recado especial para os foliões.

"Vamos nos divertir com paz e alegria. Nada de violência nem arrastões, mas com a proteção de Deus”, orienta.

*Confira o percurso completo do desfile do Homem da Meia Noite no Carnaval 2025:*

Largo do Bonsucesso

Praça do Seplama

Sede

Largo do Amparo

Rua do Amparo

4 Cantos

Bernardo Vieira de Melo

Rua de São de Bento

Praça Monsenhor Fabrício (Prefeitura)

Rua 27 de Janeiro (Sede da Pitombeira)

Prudente de Morais

4 Cantos

Rua do Amparo

Largo do Amparo

Nossa Senhora do Guadalupe

José Ramalho

Cândida Luísa

Largo Guadalupe

Retorna pra sede pelo Largo do Amparo

