CARNAVAL 2025 Desfile do Galo e show de Michelle Melo encerram o Carnaval de Fernando de Noronha Cantora levou para o palco repertório recheado de hits do brega e do frevo

Nesta terça-feira (4), o Carnaval de Fernando de Noronha foi encerrado com uma festa inédita para a ilha. Michelle Melo fez um show inesquecível na Praça São Miguel, que ficou completamente lotada.

A cantora encantou o público com seu carisma e talento, celebrando o fim das festividades de carnaval com muito brega, frevo, animação e interação com os fãs.

Michelle levou para o palco seus maiores sucessos e contagiou todos os presentes, com um repertório recheado de hits do brega e também de frevo.

Além disso, o desfile do Galo da Madrugada, uma das maiores e mais tradicionais manifestações culturais do carnaval de Recife, também agitou a ilha.

O carnaval de Fernando de Noronha se despediu em grande estilo, já nesta sexta-feira (6), a artista será uma das grandes atrações do projeto "Capital do Brega", que acontecerá no Marco Zero.

O evento também promete reunir outros grandes nomes do gênero, como Conde Só Brega, Dany Myler, Labaredas, Valquiria Santana, Sedutora, Amigas do Brega, Eduarda Alves, Anderson Neiff, Sheldon, MC Elvis, entre outros.

