Carnaval 2025 Dia do Frevo: Olinda celebra data com festa neste domingo (09) O evento em celebração ao dia estadual do frevo, realizado pela Prefeitura do Município, ocorreu no Sítio de Seu Reis, no Carmo.

A celebração do dia estadual do Frevo, em Olinda, trouxe atrações para toda a família, com música, arte, exposições de artesanato, moda carnavalesca e gastronomia.

O evento, realizado pela Prefeitura do Município, ocorreu no Sítio de Seu Reis, no Carmo.

Um mural com 500 sombrinhas de frevo foi instalado na escadaria do Sítio de Seu Reis, em parceria com a Coca-Cola.



A ação contou também com um espaço colaborativo com produtos das agremiações locais, reforçando a importância da cultura popular de Olinda.

"Olinda se confunde muito com muitas histórias e com o frevo que é uma das nossas manifestações culturais, um ritmo que pulsa em nossas veias e faz parte da nossa história. No dia em que o celebramos, não poderia ser diferente. Nas ladeiras da nossa cidade, com muito frevo. Potencializando nossa cultura e mostrando que ela vive e resiste", disse a prefeita de Olinda, Mirella Almeida.

