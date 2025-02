A- A+

Carnaval 2025 Dia do Frevo: Paço do Frevo celebra aniversário com música, dança e parabéns efervescente Foi também no dia 9 de fevereiro, Dia do Frevo, há 11 anos, que o museu abriu as portas pela primeira vez. O espaço que é casa e coração do ritmo em Pernambuco.

No dia dedicado a celebrar o frevo, manifestação que, neste 2025, festeja seus 118 anos, segundo a primeira citação oficial da palavra Frevo de quem se tem notícia, Recife também celebra o aniversário do Paço do Frevo.

Dia do frevo

O ‘parabéns pra você’ pelo Dia do Frevo e pelo aniversário do Paço aconteceu no final da tarde do Domingo (9), com Ademir Araújo, o Maestro Formiga, comandando a Orquestra Popular do Recife, Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, que, em 2025, celebra 50 anos.

"Hoje a gente tá super emocionado. Comemoramos o dia do Frevo e também o aniversário do Paço do Frevo, esse centro de referência que salvaguarda esse patrimônio da humanidade. Então, é com muita alegria que a gente ressalta esse dia, celebra com grande show, com grandes artistas da música e da dança, mas com o coração também cheio de emoção, porque é um patrimônio que nos identifica como pessoas, como gente, tem a nossa cara. Aqui a missão da gente a é que o frevo fique restrito somente ao carnaval, mas que ele esteja vivo durante todos os dias do ano", ressaltou Luciana Féliz, diretora do Paço do Frevo.

Idealizado pelo escritor Ariano Suassuna e com direção artística e musical de Formiga, o conjunto é conhecido pela precisão, afinação e potência de seus metais ao interpretar os vários estilos de Frevo, em especial o frevo de rua. A orquestra, foi a primeira a subir na Frevioca, em 1980.

Aniversário do frevo

Em frente ao museu, e tomando parte da Praça do Arsenal, no bairro do Recife, a apresentação e o parabéns também contaram com a energia da Companhia de Frevo do Recife, com mais de 20 anos de efervescência.



"É muito importante trazermos as nossas crianças para perpetuar o nosso frevo, a nossa cultura. Se elas não participarem, não tiverem essa vivência no meio cultural, a nossa cultura vai morrer. Trazer a minha filha para vivenciar frevo de rua, mesmo já fazendo parte de uma escola e tendo a vivência do palco, é sobre manter viva a nossa cultura, o nosso frevo, que é patrimônio e imaterial do nosso estado", contou a pedagoga Juliana França.

A pedagoga levou a filha Letícia Gabriele, de 13 anos, e algumas amigas para prestigiar o aniversário do Paço do Frevo e do ritmo efervescente. Letícia, que faz aulas de frevo desde os 4 anos de idade no Coletivo Efrevescentes, é a atual campeã do concurso de passistas do Paço do Frevo.

A agenda celebrativa segue por toda a semana com shows, troca-troca de fantasias, feira de produtos carnavalescos e vivência de dança, tudo gratuito.

Confira a programação completa do Paço do Frevo:

Terça-feira (11) - Das 10h às 19h, o troca-troca de fantasias transforma o Paço em um verdadeiro Barracão Carnavalesco, promovendo a economia circular e incentivando o reaproveitamento de adereços e figurinos.

A iniciativa busca fomentar o consumo consciente e permite a troca de fantasias por diferentes peças, dando um brilho novo aos carnavais de cada inscrito.

Para participar, basta fazer sua inscrição gratuitamente e agendar a entrega dos produtos até 8 de fevereiro.

Quinta-feira (13) - A programação segue com a Feira “No Corre do Frevo”, das 15h às 19h. Valorizando o empreendedorismo feminino e fomentando o mercado criativo carnavalesco, reunirá 13 marcas pernambucanas lideradas por mulheres através de fantasias, acessórios e adereços carnavalescos.

Participam desta edição Serpentina Moda e Folia, Rafa Q Faz, Confetes, Diabo a Quatro, DA Acessórios, Seja CAJAMBO, Jardim Mondieu, Uartes, Ama Casa, Amanda Artes, Floramar, Glitterizar, Trancei Recife e Use Pretexta.

Durante o evento, às 15h, 15h40, 16h20 e 17h, a passista Patrícia Fernandes comanda vivências de Frevo extramuros, uma experiência interativa de dança, em frente ao museu, para o público viver de pertinho a energia do Frevo, sem necessidade de inscrição.

Sábado (15) - Encerrando a semana de celebração, o palco montado em frente ao museu recebe, às 18h, o guitarrista e compositor Luciano Magno para o show "Luciano Magno Canta Moraes Moreira – Mancha de Dendê Não Sai".

Parceiros na música e amizade, pernambucano e baiano colaboraram na composição "Esquentadinho" e dividiram muitos momentos nos palcos e estúdios ao longo de suas trajetórias.

No espetáculo, Magno presta uma homenagem ao legado de Moraes, interpretando clássicos como "Pernambuco Meu", "Vassourinha Elétrica" e "Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira".

Com arranjos especiais, a apresentação promete reviver a riqueza musical do baiano e sua influência sobre o Frevo e a música popular brasileira - e integra a programação paralela da exposição “Mancha de Dendê Não Sai - Moraes Moreira”, em cartaz no Paço do Frevo até 28 de fevereiro.

Paço do Frevo

O Frevo é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida.

Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão. Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2024 o museu tem o patrocínio master do Nubank, o papel de mantenedor da Eletrobras e do Mercado Livre, o patrocínio do Instituto Cultural Vale, Vitarella, SulAmérica e Rede, com o apoio do Grupo Globo e da White Martins.

