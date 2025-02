A- A+

Carnaval 2025 Dia do Frevo: Recife abre alas para o carnaval com celebração ao frevo A programação do dia do frevo também integra o primeiro fim de semana do calendário oficial de prévias do Carnaval do Recife

Neste domingo (9), a população do Recife foi convidada a celebrar o Dia do Frevo, com grande arrastão de passistas no Recife Antigo, além de atividades no Paço do Frevo e na Pracinha de Boa Viagem.

A programação, preparada pela Prefeitura do Recife, começou com o Entardecer dos Passistas, cortejo que reuniu 100 passistas de 10 grupos diferentes, com a participação especial do tradicional bloco Abanadores do Arruda, homenageado do Carnaval do Recife 2025.

A programação também integra o primeiro fim de semana do calendário oficial de prévias do Carnaval do Recife.

"O frevo é a cara do Recife, onde este ritmo nasceu e conquistou o mundo. No compasso da nossa cultura, frevo é tradição e alegria! E neste ano, como não deixaria de ser, o frevo já está aquecendo para tomar conta das ruas, dos corações e fazer história mais uma vez", afirmou o prefeito João Campos.

Dia do Frevo

O cortejo de frevo Entardecer dos Passistas seguiu do Marco Zero, pela Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, com destino ao Pátio de São Pedro, no bairro de São José.

Participam do cortejo a Cia Brincatear, Cia de Dança Giselly Andrade, Tareco e Mariola, Saltos Cia de Dança - Passistas, Cia Folguedos, Cia Ogum Odé, Fábrica Fazendo Arte - Passistas, Cia Brasiliart de Dança, Cia de Dança Perna de Palco, Cia de Dança no Ritmo do Compasso, Império Frevo Orquestra e Frevo Zen Orquestra.

"O Frevo ele chegou na minha vida aos meus 12 anos de idade e, desde princípio até aqui, é alegria na minha vida. Conheci o frevo através de um grupo cultural em Peixinhos, quando eu vi os praticantes fazendo seus passos, seus movimentos, senti aquela vibração muito forte, só de de ver , a percussão, a orquestra tocando, saindo nas ruas... e tive aquela vontade de estar ali junto, de estar fazendo parte daquele fervor e foi quando eu comecei. Hoje, também sou um dos professores e coreógrafos desse grupo", contou Marco Júnior, ator, bailarino, passista e coreógrafo de frevo.



Pátio de São Pedro

O Pátio de São Pedro também recebeu, neste domingo, as primeiras disputas do Concurso de Porta-estandarte, Flabelista, Mestre Sala e Porta Bandeira.

A competição reúne representantes de Clubes de Frevo, Troças Carnavalescas, Maracatus de Baque Virado e de Baque Solto, Caboclinhos, Bois e Tribos de Índios, Blocos de Pau e Corda e Escolas de Samba, para concorrer a mais de R$ 69 mil em prêmios. Ao todo, 98 candidatos e candidatas estão inscritos.

Neste domingo, acontecem as disputas das categorias Bois de Carnaval (Juvenil e Adulto); Maracatus de Baque Solto (Adulto); Tribos Indígenas (Juvenil e Adulto); Caboclinhos (Juvenil e Adulto); e Escolas de Samba.



As disputas continuam na segunda-feira (10), com as categorias: Maracatu de Baque Virado; Clubes Carnavalescos Mistos e Troças Carnavalescas Mistas (Adulto); Blocos Carnavalescos Mistos (Adulto).



Frevo segue sendo celebrado

A programação irá se repetir nos próximos finais de semana: dias 14, 15 e 16, 21, 22 e 23. Os cortejos começarão sempre às 17h, na sexta, e às 16h, no sábado, percorrendo as ruas da Moeda, Rio Branco e Bom Jesus até a Praça do Arsenal. Os acertos voltam a embalar o Pátio nos próximos dias 21 e 22.

